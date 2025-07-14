¤¨¤Ê¤³¡¡Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¤Ë¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÀ¸À®AI¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Á¡¼¥àÀ©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ÖOverwatch2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥¥ê¥³¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖOverwatch2/¥¥ê¥³(¥ì¥¤¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¤)¡×¤È¤Ä¤Å¤Å¤ê¡¢¥¥ê¥³¤Î¥ì¥¤¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡¢¿å¿§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¹·¤»Ñ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÀ¸À®AI¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öº£Æü¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W59¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡¢²»¥²¡¼¡£