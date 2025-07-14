ÆÃµÞÀìÍÑ¶è´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¢»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¡¶áÅ´2Ï©Àþ·ë¤ÖÃæÀîÃ»ÍíÀþ¡¢»°½Å¡¦¾¾ºå
¡¡¶áÅ´Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºåÆñÇÈ¤ò·ë¤ÖÌ¾ºåÆÃµÞ¤¬¡¢ÄãÂ®ÅÙ¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¶è´Ö¤¬»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ë¡£°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤ËÁö¤ëÌ¾¸Å²°Àþ¤ÈÂçºåÀþ¤òÂç¤¤¯¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤°ÆÃµÞÀìÍÑÏ©¡ÖÃæÀîÃ»ÍíÀþ¡×¤ÎÌó400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢1961Ç¯¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£³«ÄÌ¤Ç±Ø¤Ç¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÄÌ±¿Å¾¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£µÞ¥«¡¼¥Ö¤ÇÎó¼ÖÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¤¿¤á»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë°ìÌòÇã¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¼óÆ£½Ö¡Ë
¡¡Ã»ÍíÀþÉßÀßÁ°¡¢Î¾Àþ¤ò¤Þ¤¿¤°¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î°ËÀªÃæÀî±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤äÊý¸þÅ¾´¹¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ºÂÀÊÅ¾´¹¤Î¼ê´Ö¤òµÒ¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£1958Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÅ´¤ÎÅì³¤Æ»Àþ¤Ë½é¤ÎÅÅ¼ÖÆÃµÞ¡Ö¤³¤À¤Þ¹æ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¿·´´Àþ³«¶È¡Ê1964Ç¯¡Ë¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤áÍøÍÑµÒ¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤ÈÉßÀß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»ÍíÀþ³«ÄÌ¸å¡¢¿·´´Àþ¤Ë¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢Ì¾ºåÆÃµÞ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë»°½Å¸©¤äÆàÎÉ¸©¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤ÎÏ©ÀþÌÖ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃµÞ¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1ÆüºÇÂçÌó80ËÜ¤ÎÆÃµÞ¤¬»þÂ®30¡Á40¥¥í¤ÎÄãÂ®ÅÙ¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÍ¥²í¤Ê»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¶á¤¯¤Ë½»¤àÄÅÂ¼Á±Çî¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÅÙ¡¹¸«¤«¤±¤ë¡£Ä®¤ª¤³¤·¤Î¤¤¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅ´Æ»·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤¬Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÃ»ÍíÀþ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Îò»Ë¤äµ¡Ç½¤ò²òÀâ¤·¤¿Æ°²è¤ÏÌó30Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£2022Ç¯¤Î61¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿»£±Æ¥Ä¥¢¡¼¤â¼Â»Ü¤·¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¹ÊóÉô¤ÎÈÓÅÄÂîºÈ¼çºº¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖÃ»ÍíÀþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ä½êÍ×»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ì¾ºå¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤ÊÀþÏ©¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£