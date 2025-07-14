À¾¡¢ÅìÆüËÜ¤ÇÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡¡ÌÔÎõ¤Ê±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï14Æü¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï16Æü¤Ë¤«¤±¶ÉÃÏÅª¤ËÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¶å½£¤ÎÀ¾¤òÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤À¾Éô¤òËÌÅì¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡£