¡Öblack sheep¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ã±¸ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「異端者」でした!

羊の毛は白いことが一般的であることから、「黒い毛の羊」=「異端者」となりました。

一般的には、望ましくない存在として見られることが多いそう。

「He is the black sheep of the family because he chose a different career path.」

(彼は家族のなかで異端者と見なされています。なぜなら、彼は異なるキャリアを選んだからです)