»³ËÜÍ³¿¡¢7¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²ÀÚ¤ë²÷Åê¤â9¾¡ÌÜ¤Ï¤ª¤¢¤º¤±¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤·Ï¢¾¡¡¢Á°È¾Àï¤òÇòÀ±¤Ç½ª¤¨¤ë
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä2-5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê7·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¹¥Åê¤ÎÈë·í!?»³ËÜÍ³¿¤¬Â³¤±¤ëÆÈÆÃÎý½¬Ë¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë²÷Åê¡£¤·¤«¤·¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢º£µ¨9¾¡ÌÜ¤Ï¤ª¤¢¤º¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î½é²ó5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ3¡Ë¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°»ý¤¿¤º¤·¤Æ¹ßÈÄ¤òµÊ¤·¤¿»³ËÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¡¢»°¼ÔËÞÂà¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤ÎÍ¿»Íµå¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¯3²ó¤ËÎ¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤Î°ÂÂÇ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡4²ó¤ËÂçÃ«¤Î»Íµå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ë¥í¥Ï¥¹¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤È2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¥Åê¡£7²ó91µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Í¿»Íµå2¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»Íµå2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢Â¤Ç»³ËÜ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤¬2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï11²ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤Î´Ö¤ËÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ë¤Ê¤É3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ë¾¡¤Á¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àÁ°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢3¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)GettyImages