¡Ú15Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÈ¬ÌÚ¤È»×¤¤¤¬¤±¤ººÆ²ñ¤·¤¿¿ó¤Ï¤Î¤Ö¤È¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤¬¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ÇÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤Ç112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè77²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÍ§¡¦È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È»×¤¤¤¬¤±¤ººÆ²ñ¤¹¤ë¡£²þ¤á¤ÆÈ¬ÌÚ¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡£¤À¤¬¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤Î¤Ö¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ë¡£¹âÃÎ¤ËÌá¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯È¬ÌÚ¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ö¡£Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÏÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë¤¬¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¿·¹æ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤½¤Î2Æü¸å¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Î¤Ö¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡ª