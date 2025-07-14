¥³¥¹¥ÈÅÙ³°»ëAZLA¡ÖTRINITY¡×¤«¤é¡¢¥É¥íー¥ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëfinal¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ú¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¡¢º´¡¹ÌÚÅªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸¼¨¡Û
Àè½µËö¤Ïe¡ù¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¼çºÅ¤Î¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025 ²Æ ½©ÍÕ¸¶¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶¤ËÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¦¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀ½ÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
FitEar¡ÖOrigin-1¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ²¼¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ë¹ß¤ê¤ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿²«¿§¤¤¥Öー¥¹¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¥¢¥æー¥È¥Öー¥¹¤ÎÃæ¤ËFitEar¤Î¥Öー¥¹¤¬
¤³¤ì¤Ï¹ñ»º¥«¥¹¥¿¥àIEM¤ÎÍº¤Ç¤¢¤ë¡ÖFitEar¡×¤¬¡¢Astell & Kern¤Ê¤É¤ÎÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¥æー¥È¤È¹ñÆâ¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¸þ¤±À½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¸þ¤±À½ÉÊ¤ò¼ç¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿FitEar¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ç¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÈÎÏ©¤ò¥¢¥æー¥È¤¬Ã´Åö¤·¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æº£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖOrigin-1¡×¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤À¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢FitEar¤Ç¤ÏºÇ¶á¡ÖMonitor-1¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¸þ¤±¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÈÇ¤¬¡ÖOrigin-1¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Origin-1
¤â¤È¤â¤È¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー(¥×¥íÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó)¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿FitEar¤¬¤Ê¤¼¥â¥Ë¥¿ーÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éFitEar¤Î¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢FitEar¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMH334¡×¤Ï¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¤À¤¬¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÉ¸½à¤Î¥½¥Ëー¡ÖCD900ST¡×¤ò»È¤¦¤È²»¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖMonitor-1¡×¤Ï¡ÖMH334¡×¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ª»Å»ö¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥ê¥¹¥Êー¤Ë¶á¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥ß¥¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤è¤ê¤â¥ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸¤ò¹¥¤ß¡¢¤è¤ê²òÁüÅÙ¤âÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Þ¥Ë¥¢¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤½¤³¤Ç¥ß¥¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖOrigin-1¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖOrigin-1¡×¤Ï¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÈÎÏ©¤È¤·¤Æ¥¢¥æー¥È¤¬°·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
Origin-1¤ò»îÄ°¤·¤Æ¤ß¤ë
¼ÂºÝ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖOrigin-1¡×¤Ï¿·µ¬³«È¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²»¤¬¡ÖMonitor-1¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖOrigin-1¡×¤ò»îÄ°¤¹¤ë¤È¡¢Äã²»¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¹â²»¤Î¿¤Ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢²»¶õ´Ö¤Ë±ü¹Ô¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥â¥Ë¥¿ーÍÑÅÓ¤ÎÀµ³Î¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¸þ¤±¤ÎÌöÆ°´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹Å¸¼¨µ¡¤Î²»¤ÏÁ°½µ¤Î¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óº×mini¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³¤Ç¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬ºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥³¥¹¥ÈÅÙ³°»ë¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¢AZLA¡ÖTRINITY¡×
¤â¤¦°ìÅÀÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢FitEar¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Î¥¢¥æー¥È¤Î¥Öー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿AZLA¡ÖTRINITY¡×(¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£)¤À¡£¤³¤ì¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤¬2,200±ß¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï3Ëü±ß¶á¤¯¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò²þ½¤¤·¤ÆÅëºÜ¡¢¤½¤ì¤Ë2,000±ß¶á¤¯¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSednaEarfit¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Î¿··¿¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥³¥¹¥ÈÅÙ³°»ë¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤À¡£
AZLA¡ÖTRINITY¡×
¤³¤ì¤ÏAZLA¤È¤¤¤¦¥áー¥«ー¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏAZLA¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸µ¡¹AZLA¤¬2017Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÆ¤ÓAZLA¤ÎÌ¾¤ò¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÊ¬Ìî¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥áー¥«ー¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î2,000±ß¤«¤é3,000±ß¤È¤¤¤¦¹ñ»ºÂç¼ê¤Î¤ß¤¬Àê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤¢¤¨¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ÇºÇ¹â¤Î²»¼Á¤òº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
TRINITY¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¡ÖARD¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È2018Ç¯¤ËAZLA¡ÖHORIZON¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿8mm·Â¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖARD¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¿¶Æ°ÈÄ¤¬ÉÔ¶Ñ°ì¤ËÆ°¤¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¬³ä¿¶Æ°¡×¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢3ÁØ¹½Â¤¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ãþÂÎ¤â¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¶âÂ°ãþÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ËÇö¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤ò3ÁØÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ê¬³ä¿¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤ëÆÃÄ§¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡¢¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿ÆÃ¤Ë¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ÎÁõÃå´¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥·¥å¥¢³Ý¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë½Ð¤¹Êý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³ØÀ¸¤¬¤è¤¯¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤ÇÆ±¤¸¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Ï»±ÉôÊ¬¤ò¶ÊÀþ·Á¾õ¤Ë¤·¡¢ÀèÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»±Éô¤¬Çö¤¯¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î¥Æー¥Ñー¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÀìÍÑ³«È¯¤Î¡ÖSednaEarfit T¡×¤òÉ¸½àÅºÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁõÃå´¶¡¢²»¼Á¡¢²Á³Ê¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡ÖTRINITY¡×(»°°Ì°ìÂÎ)¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖTRINITY¡×¤Î²»¼Á¤Ï»îÄ°µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤òAK SR35¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î»îÄ°¤Ë»È¤¦¶Ê¤Ç¤¢¤ënakamura haruko¡Ö²»³Ú¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯Ä°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É²»¤¬ÎÉ¤¤¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ä¸¹³Ú´ï¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î»îÄ°¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Îà¤Î²»¸»¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎÉÏ¿²»¤Ç¤âÏÄ¤ß´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²»¤¬À°¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤ÇÈþ¤·¤¯²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãæ°è¤Î²òÁüÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥ô¥©ー¥«¥ë¤ÎÉ½¸½¤¬ÎÉ¤¯¡¢À¼¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤â´¶¤¸¤È¤ì¤ë¡£
¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤¯¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ë²»¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È²»¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¸Þ·îÇè¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
»îÄ°¤ÏAstell & Kern¡ÖSR35¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÀÇ½DAP¤Ç¤â½½Ê¬»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥µ¥Öµ¡¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ë¤ä¤Ï¤êÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥É¥íー¥óÀï½Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥Èfinal¡ÖVR3000 EX for Gaming¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¿·¤Î¥É¥íー¥óÀï½Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥Èfinal¡ÖVR3000 EX for Gaming¡×¤À¡£
final¡ÖVR3000 EX for Gaming¡×
final¤Î¡ÖVR3000¡×¤Ï¸µ¡¹¥²ー¥ß¥ó¥°¸þ¤±ÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÈÇ¡ÖVR3000 Wireless¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÈÇ¡ÖVR3000 EX for Gaming¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ´¶³Ð¤Ï³°¼ª¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¼ª¤òÊ¤¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÎÊý¤¬¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÄãÃÙ±ä¤¬½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤âÀìÍÑ¤Î¥É¥ó¥°¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç25ms¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖVR3000 EX for Gaming¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö3D¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ï¥¤¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îº¸±¦¤ä±ü¹Ô¤Êý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÄÊý¸þ¤Î¾å²¼¤Î¶õ´Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿ÅÀ¤À¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ÎÀï¾ì¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤Î¥É¥íー¥óÀï½Ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£ºÇ¶á¤ÎÀï¾ì¤Ç¤ÏÄã²Á³Ê¡¦¹âÀºÅÙ¤Î¥«¥á¥éÆâÂ¢¥É¥íー¥ó¤¬Àï¾ì¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤ÈÀï¾ì¤Ç¤ÎÂ»³²¤Î6³ä¤«¤é7³ä¤â¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾ÍèÅª¤ÊË¤·â¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏFPV¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥²ー¥à¤¬¥É¥íー¥ó¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ÆÄå»¡¤ä¹¶·â¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥íー¥ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê±©²»¤ÇÀÅ¤«¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëÅÀ¤¬¶¼°Ò¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¤½¤Î²»¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¾å²¼Êý¸þ¤ÎÎ©ÂÎ´¶ÃÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¸±¦Êý¸þ¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤Ê¬Ìî¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£final¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²»¤ÎÊªÍýÆÃÀ¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢¥É¥íー¥ó¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éµ÷Î¥´¶¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ³«È¯¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëfinal¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤¿¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÂ²»¥âー¥É¡×¤È¤¤¤¦Â²»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥âー¥É¤¬¤¢¤ê¡¢·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³¬ÃÊ¤ÎÅÐ¤ê²¼¤ê¤Ê¤É¤Ç¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏAI¤ÇÂ²»¤Î¥Ñ¥¿ー¥óÇ§¼±¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â²»¤ÎÂÓ°è¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥âー¥É¤ÇÉûºîÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ï»þ¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¤½¤¦¤À¡£
final¡ÖVR3000 EX for Gaming¡×
¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤ÆÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¯Â¦°µ¤¬¾¯¤·¹â¤á¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆ¬¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹äÀ´¶¤¬¹â¤¤¡£¥²ー¥ß¥ó¥°ÍÑ¤È¤¤¤¦¤È°Â¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Åª¤Ê¤â¤Î¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹äÀ´¶¤äÁõÃå´¶¤Î¹â¤µ¤âÄ¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥Ç¥â²èÌÌ¤Î±ÇÁü¤È²»À¼¤Ç¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÂ²»¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¹¤¼è¤ì¡¢¥É¥íー¥ó¤¬¼Ð¤áº¸¾å¤òÈô¤ó¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ì¤Ê¤é¥²ー¥ß¥ó¥°¤âÄ½¤ë¤À¤í¤¦¡£
²»¤Îfinal¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£