º£µ¨1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤ÎDeNA»°Åè¡¡¤½¤³¤Ë¤ÏÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤Î¶â¸À¶»¤Ë¹ï¤ß2·³¤ÇÀï¤¦»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡6·îËö¤Î·îÍËÆü¡£DeNA2·³Îý½¬»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤Ë¡¢1¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÎ³¤Î´À¤òÎ®¤·¡Ö1·³¡¢º£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Çµ¼Ô¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë13Ç¯ÌÜ¡£»¨ÃÌ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤³¤ÎÂÐÏÃ¤Î¡Ö³Ë¿´¡×¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò»¨ÃÌÃæ¤âÅöÁ³Íý²ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¡¢»°Åè°ìµ±¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¤À¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç21»î¹ç¡¢1¾¡1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦63¡£°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÅê¼êºÇÇ¯Ä¹¤Ïº£µ¨1ÅÙ¤â1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö·ë²Ì¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°Åè¤Ï12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇË¡Âç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î²áµî12Ç¯´Ö¡¢1·³¤ÇÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é½ë¤¯¤Ê¤ë¡×¤È1·³Åê¼ê¿Ø¤ÎÈèÏ«¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¾º³Ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¿¹Í£ÅÍ¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿¡¢»³ºê¹¯¹¸¤È4ÏÓ¤Ç¹ç·×ÄÌ»»451¥»¡¼¥Ö¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬º£¡¢2·³¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤³¤Î4¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¤¬´Ø¿´»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»°Åè¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·³¤Î¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÄ¹¤¯¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Ë¡Ê¤â¤¬¤¯¡Ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â·ë¶É¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£¡¢Á´Á³¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£13Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹´ü2·³À¸³è¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ëÇØÈÖ¹æ17¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¶â¸À¡×¤È¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2·³¤Ç»ØÆ³¤¹¤ëÎëÌÚ¾°ÅµÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï97¡¢98Ç¯¤È2ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢98Ç¯¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÂÇÀþ¡×¤Î³Ë¤È¤·¤Æ38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µåÃÄ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤â¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿08Ç¯¤Î36ºÐ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈÕÇ¯¤Ï2·³¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Á¤ç¤Ã¤È¾°Åµ¤µ¤ó¤Ë¡È35¡¢36ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£²óÅú¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¥×¥í¤À¤«¤é¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÌá¤Ã¤¿¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡ÉÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡£35ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆ®»Ö¤ÏÃå²Ð¤·¤¿¡£
¡¡1·³¤ÏÌÜÉ¸¤Î¥ê¡¼¥°V¤¬±ó¤Î¤¯Âç¥Ô¥ó¥Á¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Î¡ÖÉð´ï¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¡£ÇØÈÖ¹æ17¤Ïº£¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡ÖÀïÎÏ¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë