£±£´Æü¤Î³ô¼°Áê¾ì¸«ÄÌ¤·¡á¼å´Þ¤ß¿ä°Ü¤«¡¢²¤ÊÆ³ôÁ´ÌÌ°Â¼õ¤±¾åÃÍ½Å¤¤
¡¡£±£´Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¶¯¼å´ÑÂÐÎ©¤Î¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤ÀÈæ³ÓÅª¶¹¤¤¥¾ー¥ó¤ÇÇä¤êÇã¤¤¤ò¸òºø¤µ¤»¤½¤¦¤À¡£¤ä¤ä¼å´Þ¤ß¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Á°½µ£±½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¥¶¥é¾ì¤ò´Þ¤á£´Ëü±ßÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½µ¤â£´Ëü±ßÂçÂæ¤òÁ°¤ËÌÜÀè¾åÃÍ¤Î½Å¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Á°½µËö¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬°ú¤Â³¤º¬¶¯¤¤¤Ê¤«¡¢¾åÃÍ¤òÇã¤¤¿Ê¤àÆ°¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¢Ê©£Ã£Á£Ã£´£°¤¤¤º¤ì¤âÌÜÀèÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£Å£Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤ò£±£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤¬Çä¤ê¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤â²¤½£»þ´Ö¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬£´ÆüÂ³¿¤¹¤ë¤Ê¤É¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë´ØÏ¢¤ä£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤Ï¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÁ´ÈÌ¤Ç¤ß¤ë¤Èºã¤¨¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤³¤³ºÇ¹âÃÍ·÷¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤âÍø¿©¤¤°µÎÏ¤Ë¹³¤¨¤º£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÁ°½µËö¤Î²¤ÊÆ³ô°Â¤ò¼õ¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ëÆ°¤¤Ï´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£º£·î£²£°Æü¤Ë»²±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤ÇÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤ò½õÄ¹¤·¤½¤¦¤À¡£Â¾Êý¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÇÂ¤â¤È£±¥É¥ë¡á£±£´£·±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ëÇØ·Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£·£¹¥É¥ë£±£³¥»¥ó¥È°Â¤Î£´Ëü£´£³£·£±¥É¥ë£µ£±¥»¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£´£µ¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£µ£¸£µ¡¥£µ£²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£µ·î¤Îµ¡³£¼õÃí¡¢£µ·î¤ÎÂè£³¼¡»º¶È³èÆ°»Ø¿ô¡¢£µ·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º³ÎÊóÃÍ¡¢£¶·î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¡¢£´～£¶·î´ü¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤Ê¤É¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£±Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£·£¹¥É¥ë£±£³¥»¥ó¥È°Â¤Î£´Ëü£´£³£·£±¥É¥ë£µ£±¥»¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£´£µ¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£µ£¸£µ¡¥£µ£²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£µ·î¤Îµ¡³£¼õÃí¡¢£µ·î¤ÎÂè£³¼¡»º¶È³èÆ°»Ø¿ô¡¢£µ·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º³ÎÊóÃÍ¡¢£¶·î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¡¢£´～£¶·î´ü¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤Ê¤É¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS