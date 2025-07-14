ABEMA¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¡ÈþµÓ¡È¥Á¥é¥ê¡ÉÀÄ¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹S¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÎÀ¼¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤âÀä»¿
¡¡ABEMA¤ÎÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ëÀÄ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö#¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤µ¤¶¤Ê¤ß ¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ªBOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆÏ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¿ï»þÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤òÀëÅÁ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀÄ¿§¤ÎÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¡×¤ÈÈþµÓ¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ëÀÄ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤æ¤«¤¿¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£