¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²ÃÆ£³Ø±à¡¦»³ÅÄ¹¸ÂÀÏº£±£µ£°µå£±£²£Ë¡¡£¹²óÅÓÃæº¸Íã¤Ë²ó¤ë¤âºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¡ºÇ¸å¤Ï£Ë»Â¤ê
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡ÀÅ²¬Âç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡²ÃÆ£³Ø±à£¶¡½£µÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£±£³Æü¡¢¤Á¤å¡Á¤ë¡Ë
¡¡£²²óÀï»Ä¤ê£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£²Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¥·¡¼¥É¹»¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾ïÍÕÂçµÆÀî¤ÏÀÅÀ¶¤È¤Î½éÀï¤Ë£·¡½£²¤Ç²÷¾¡¡££²²ó¤Ëº´Æ£Âç²ðº¸Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦ÆâÆ£Í¥±û¡Ê¤Þ¤ª¡¢£³Ç¯¡Ë¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£²ÃÆ£³Ø±à¤Ï°ìºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¡¦ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ë£¶¡½£µ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¡¦»³ÅÄ¹¸ÂÀÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¹²óÅÓÃæ¤Çº¸Íã¤Ë²ó¤ë¤â¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ê£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£³¡Ë£±£²Ã¥»°¿¶¤Ç¡È´°Åê¡É¤·¤¿¡£
¡¡Í¾ÎÏ¤Ï¡¢£±¡ó¤¿¤ê¤È¤â»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¹²ó£²»àËþÎÝ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À²ÃÆ£³Ø±à¡¦»³ÅÄ¤Ï£±£µ£°µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¤òÀÚ¤é¤»¡¢Ê¢¤«¤é¤Û¤¨¤¿¡£¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£°ìºòÇ¯²¦¼Ô¡¦³«À¿´Û¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Î°ìÊâÌÜ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£·²ó°Ê¹ß¤ÏËè²óËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¡¢£±»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊÆ»³³Ø´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö£±²ó¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È±¦ÏÓ¤Îº´Æ£Æ©ºÈ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤ò£²ÈÖ¼ê¤ËÁ÷¤ê¡¢»³ÅÄ¤Ïº¸Íã¤Ø¡£¤À¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸å¤ÏÇ¤¤»¤í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡£¸åÂ³¤òÆóÈô¡¢»°¿¶¤Ç¿©¤¤»ß¤á¡¢£²£·¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼«Ê¬¤ÇÃ¥¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«À¿´Û¤Î£±£´£·¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÄÍÅÄÃÈÎ°¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£¡Ö¶¥¤êÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Á³¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¾ï»þ£±£´£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤Ç²¡¤·¡ÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¡¢Í×½ê¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ£±£²»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£½ÕÀè¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¶¯²½¡££¹²ó¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò£±¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë£±£´£¸¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿ºÝ¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ£±¤ÎÌòÌÜ¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨º¸Íã¤ËÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Á÷µå´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡££µÏ¢ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¡Öµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡££³²óÀï¤ÏÀÅ²¬³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£¹äÏÓ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤¬Íè¤Æ¤â¾¡¤Ä¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë