¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¤Î²Æ¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢♡³¤¤Î»×¤¤½Ð¤òÌ£¤ï¤¦¥á¥Ë¥åーÅÐ¾ì

絵本やTVでも大人気「おさるのジョージ」の世界観が楽しめるカフェ「Curious George Kitchen」で、2025年7月18日から「夏の思い出フェア」が開催決定!海の思い出をテーマにしたメニューや復刻ドリンク、描き下ろしアートの限定グッズまで、可愛さ満点のラインナップが勢揃い♡東京スカイツリータウン・ソラマチ限定開催なので、お出かけの予定にぜひ加えてみては?

夏を感じるキュートな新作メニュー♡

太陽サンサン!こんがり日焼けした、夏の思い出プレート

価格:1,680円(税込)

今回のフェアでは、ジョージが海で過ごした思い出を詰め込んだ新作メニューが登場!

「太陽サンサン!こんがり日焼けした、夏の思い出プレート」は、うきわのパンやハンバーグなど、夏らしさあふれるワンプレート。

サーフボードにペタペタ!砂浜のようなシーフードピラフプレ

価格:1,680円(税込)

さらに、「サーフボードにペタペタ!」のネーミングが愛らしいシーフードピラフは、デザートまで付いてボリュームも満点♪見た目にも楽しいメニューで、思わず笑顔になれそうです。

ロイズの生チョコ新作3種が登場♡夏限定&30周年パッケージも

ゼリーやソーダも♡ひんやりデザート&ドリンク

じょうずにできたかな?ぷるん、ぷるるん!ひんやりライチゼリー

価格:1,280円(税込)

ひんやり涼しげな「ぷるん、ぷるるん!ひんやりライチゼリー」は、自分で型から外す体験付き!ナタデココの食感も楽しく、夏にぴったりなさっぱりデザートです。

ふぅ~っとひとやすみ☆やさしい甘さのバナナココナッツミルク

価格:880円(税込)

「ふぅ~っとひとやすみ☆バナナココナッツミルク」もまろやかで飲みやすく、癒されたい時にぴったりです。

うきわでぷかぷか!カラフルクリームソーダ

価格:1,280円(税込)

復刻メニューの「うきわでぷかぷか!カラフルクリームソーダ」は、5種類の味から選べてジョージのマシュマロが乗った愛らしさ満点の一杯♡

アートオレ ICE・HOT(スーベニアマグカップなし)

カフェオレ 価格:880円(税込)/キャラメルオレ 価格:930円(税込)/チョコレートオレ 価格:930円(税込)

アートオレ ICE・HOT(スーベニアマグカップあり)

カフェオレ 価格:1,580円(税込)/キャラメルオレ 価格:1,630円(税込)/チョコレートオレ 価格:1,630円(税込)

カフェオレ、キャラメルオレ、チョコレートオレの3種類から選ぶことができます。

フェア限定アートデザイン

お好きなオレに、お気に入りのアートを選んでお召し上がりください。

限定グッズも登場♪ジョージと夏を持ち帰ろう

バンダナ イエロー

価格:1,430円(税込)

フェアに合わせて、描き起こしアートを使用した新作グッズもお目見え!アロハシャツ姿のジョージがプリントされた「バンダナ イエロー」は、お弁当包みにも便利。

サーフボードキーホルダー

価格:1,320円(税込)

さらに「サーフボードキーホルダー」は、いたずら中のジョージが揺れる遊び心たっぷりのデザイン♡

店頭だけでなく、NHKキャラクターショップやオンラインショップでも購入可能なので、遠方の方もチェックして♪

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

ジョージの夏フェアで心に残るひとときを♡

「おさるのジョージ」が届ける、可愛くてどこか懐かしい夏の思い出。

カフェで味わえるメニューや限定アイテムには、ジョージの好奇心や仲間たちとのあたたかなストーリーがぎゅっと詰まっています。期間は2025年9月15日までの限定開催♡

大人も子どもも楽しめるこのフェアで、心もお腹も満たされる夏を過ごしてみては?