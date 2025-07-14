¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¤Î²Æ¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢♡³¤¤Î»×¤¤½Ð¤òÌ£¤ï¤¦¥á¥Ë¥åーÅÐ¾ì

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© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
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