¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛËÌ³¤¤¬¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¡¡½Ð¸ýÆÁÂÀÏº¤¬£¹²ó¤Ë¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÆîËÌ³¤Æ»Âç²ñ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡ËÌ³¤£·¡½£´ËÌ¾È¡Ê£±£³Æü¡¦»¥ËÚ±ß»³¡Ë
¡¡ÆîËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£´¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£½à·è¡¢·è¾¡¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ËÌ³¤¤ÏËÌ¾È¤ò£·¡Ý£´¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤®¤ê¤®¤ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¡¢ËÌ³¤¤Î½Ð¸ýÆÁÂÀÏº±¦Íã¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬µ®½Å¤ÊÆ¯¤¤ò±é¤¸¤¿¡££´¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿ËÌ¾ÈÀï¤Î£¶²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡££µ¡½£´¤È¾¡¤Á±Û¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡££¹²ó¤Ï£²»à»°ÎÝ¤«¤é¥ê¡¼¥É¤ò£²ÅÀ¤Ë¹¤²¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¡Ö¤ä¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¡¢ÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯£³·î¤ËÄË¤ß¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¡¢Á´Æ»Í¥¾¡¤·¤¿½Õ¤ÏËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¡Ö²Æ¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡×¡£ÉÔ°Â¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¡¢º£Âç²ñ¤Î£³ÆüÁ°¤ËÁª¼êÅÐÏ¿¡£º£Ç¯½é½Ð¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤âÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤È°û¤ßÌô¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ê¤Î¤Çµ¤¹ç¤Ç¡×¤È¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿ËÌ³¤¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯Á°¡¢±þ±çÀÊ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥¨¥¹¥³¥óÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡Öº£²ó¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë