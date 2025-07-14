À¤¤ÎÃæ¤ÏÃ±½ã¤ÊÆó¹àÂÐÎ©¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×
¼Ò²ñ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¼Ò²ñ¤ò¡ÖÊÑ¤¨¤¿¡×¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¡£¥Ç¥â¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¡¢SNS¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤«¤éÆü¡¹¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ê¤¼¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·½ñ¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¤ò¡Ò´Ñ¤ë¡Óµ»½Ñ¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÉÙ±Êµþ»Ò¡Ø¤Ê¤¼¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á°²óµ»ö¤Î¡ÒÊÝ°é±àÁýÀß¤Î½ðÌ¾±¿Æ°¤ÈLUUP¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ò¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¡Ó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
¼Ò²ñ±¿Æ°¤ò¡ÖÌäÂê¡×¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤ß¤ë
¤³¤ì¤«¤éËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤ÎÊ¬ÀÏÏÈÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤ò¤½¤ÎÌäÂê¤ä²ÝÂê¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ»×ÁÛ¤äÍýÇ°¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¡¦¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¸«Êý¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¶¦´¶¡¦È¿´¶¡×¡Ö¹¥¤¡¦·ù¤¤¡×¡Ö»¿À®¡¦È¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦ÆóÊ¬Ë¡¤ËÇû¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸½¸ÃÄ¤ÎÆ±¤¸¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄêµÁ¡¦ÍýÏÀ¤«¤é¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Â¾¤ÎÄêµÁ¡¦ÍýÏÀ¤«¤é¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬¡ÖÍø±×½¸ÃÄ¡Êinterest group¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Íø±×½¸ÃÄ¤È¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ë³èÀ²½¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¡¢´Ø¿´¤òÀ¯¼£¤Î·èÄêºîÀ®¤ä¼¹¹Ô¤Î¾ì¤ØÇÞ²ð¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡Ê·ÐÃÄÏ¢¡Ë¤äÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡ÊÏ¢¹ç¡Ë¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤äÆüËÜÅ´¹ÝÏ¢ÌÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Î¡¼¤é¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡¢Íø±×½¸ÃÄ¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°ÃÄÂÎ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤â¤Î¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡ÊÏ¢¹ç¡Ë¡×¤ä¸øÌ³°÷¤Ë¤è¤ë»º¶ÈÊÌÁÈ¹ç¡ÖÁ´ÆüËÜ¼«¼£ÃÄÂÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ê¼«¼£Ï«¡Ë¡×¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤¤Û¤É¤Õ¤ì¤¿ÄêµÁ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ë¤ä¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡õ¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¡¢¥¹¥Î¡¼¤Ï¡Ö¸ø¼°¡¦Èó¸ø¼°¡×¡ÖÀ©ÅÙÅª¡¦ÈóÀ©ÅÙÅª¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ø¼°¡×¤ä¡ÖÀ©ÅÙÅª¡×¤È¤Ï¡¢Ë¡¤äÀ©ÅÙ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤ºÂª¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤¬¸å¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÈó¸ø¼°À¡×¤ä¡ÖÈóÀ©ÅÙÅª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÏ¢¹ç¡×¤ä¡Ö¼«¼£Ï«¡×¤Ï¹ñÀÇÄ£¤ÎÄê¤á¤¿Ë¡¿ÍÈÖ¹æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÁªµó¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄ°÷¤âÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À©ÅÙÅª¤«¤Ä¸ø¼°¤ÊÁÈ¿¥¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤¤¤¦¤è¤êÍø±×½¸ÃÄ¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Å¬ÀÚ¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍø±×½¸ÃÄ¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¡Ö¼Ò²ñ±¿Æ°¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ
¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÁªµó±¿Æ°¤äÀ¯¼£²È¤Ø¤ÎÍ×µá¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ´Ä¶¤äÄÂ¶â¿å½à¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥â¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÍø±×½¸ÃÄ¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¡Ö¼Ò²ñ±¿Æ°¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Àµ³Î¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó¾Ï°Ê¹ß¤Ç¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¸¦µæ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¾òÎã¤Î»Ü¹Ô¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»öÎã¤â¤¢¤ì¤Ð¡ÊÂèÏ»¾Ï¡Ë¡¢½¡¶µÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Î´«Í¶²áÄø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÂèÏ»¾Ï¤ÎÃí£³¤ò»²¾È¡Ë¡£¡ÖÍø±×½¸ÃÄ¡×¤À¤«¤é¼Ò²ñ±¿Æ°¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤¢¤ë²áÄø¤Ç¤ÏÈà¤é¤â¼Ò²ñ±¿Æ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢¤ÈÂª¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÍø±×½¸ÃÄ¤â¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·ÐÃÄÏ¢¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¶·î¤Ë¡ÖµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î¼Â¸½¤òÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ÎÉ×ÉØ¤¬·ëº§¤¹¤ëºÝ¡¢À«¡ÊÉÄ»ú¡Ë¤ò¤É¤Á¤é¤«¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¤â¤Î¤Ë²þ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÉ×ÉØÆ±À«¡×À©ÅÙ¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÃËÀ¤Î»á¤òÁª¤Ó¡¢½÷À¤¬»á¤ò²þ¤á¤ëÎã¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¤¡¢¿¦¶È¡¦Æü¾ïÀ¸³è¾å¤ÎÉÔÊØ¤äÉÔÍø±×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤òµá¤á¤ë¼Ò²ñ±¿Æ°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄó¸À¤â¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐÃÄÏ¢¤Ï¼ç¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·ÐºÑ¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÉÔÊØ¡¦ÉÔÍø±×¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼Ò²ñ±¿Æ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Íý²ò¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÝ°é±àÁýÀß¤Î½ðÌ¾±¿Æ°¤ÈLUUP¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ò¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×