Èæ²Å°¦Ì¤¡¢¥É¥Ð¥¤ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªº½Çù¤Ç¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤ê¥Ð¥®¡¼¤Ç¼ÀÁö¡Ä¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥É¥Ð¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤Ï12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖANOTHER¡¡SKY¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥Ð¥¤¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¿ÆÍ§É×ÉØ¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ø¤Î¿®Ç°¤È¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê·è°Õ¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Âç¤¤Ê°¦¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¤·¤¢¤ï¤»¤Ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤Æº½Çù¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ð¥®¡¼¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤µ828m¤ÎÀ¤³¦°ì¤Î¹âÁØ·úÃÛÊª¡Ö¥Ö¥ë¥¸¥å¡¦¥Ï¥ê¥Õ¥¡¡×¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£