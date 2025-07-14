ÇÀ²È·ã¸ºŽ¢¤¦¤º¤éÍñŽ£"¥×¥í¥Æ¥¤¥ó²½"¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤Ø
¥Ç¥ê´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖUZU-HABI DELI¡×¡Êº¸¡Ë¤È´Å¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¡ÖUZU-HABI SWEETS¡×¡Ê±¦¡Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤Ù¤ë¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤³¤ì¤À
Ãæ²ÚÈÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤È¤Ê¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¦¤º¤éÍñ¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é³Ø¹»µë¿©¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¡¢¤¦¤º¤éÍñ¤Ï¡É»Í½Å¶ì¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Í½Å¶ì¤È¤Ï¡¢¡±ß°Â¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë»ôÎÁ¤Î¹âÆ¡¢¢À¸»º¼Ô¤Î¹âÎð²½¡¢£³Ø¹»µë¿©¤Ë¤ª¤±¤ë¸íÓë»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¼ûÍ×¸º¡¢¤Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÇÀ²È¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤Î½»¤à°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢¤¦¤º¤éÍñ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÇÁ´¹ñ¥·¥§¥¢6³ä¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ°ì¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âË¶¶»Ô¤ÏÁ´¹ñ¥·¥§¥¢¤Î5³ä¤òÀê¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë1994Ç¯»þÅÀ¤Ç42¸®¤¢¤Ã¤¿¤¦¤º¤éÇÀ²È¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5¸®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·è¤·¤ÆÂç·¶ºÀ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤«¤é¤¦¤º¤éÍñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ç¤ó´Ì¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¤¢¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â±Æ¶ÁÂç
¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¦¤º¤éÇÀ²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¦¤º¤éÍñ¤ò¿©ºà¤È¤·¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ä³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ·¶é´ÌµÍ¡×¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤«¤é¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤ª¤Ç¤ó´Ì¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
Å·¶é´ÌµÍ¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢ÁÏ¶È¤Ï1923Ç¯¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÀÄ²ÌÌä²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤ä¥Õ¥¤Ê¤É¤òÆü»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬´ÌµÍ¤ÎÀ½Â¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ç¤ó´Ì¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ä¹´üÊÝÂ¸¤ÎËÉºÒ¿©¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤¦¤º¤éÍñ¤Ï1971Ç¯º¢¤«¤é°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤äËÀî»Ô¤Ê¤ÉÅì»°²ÏÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¿©°é¤äÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³Ø¹»µë¿©¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¤â¤È¤â¤ÈË¶¶»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿©°é¼ø¶È¤Ë¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸íÓë»ö¸Î°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Å·¶é´ÌµÍ±Ä¶ÈËÜÉô¤ÎÈÓÅÄ¾»¹¨¤µ¤ó¡£
ÇÀ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¼è°úÎÌ¤Ï°Ý»ý
ÀÎ¤«¤éÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë·ÀÌóÇÀ²È¤â¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸º»º¤»¤º¤ËÀ¸»º¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¹ØÆþ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ûÍ×¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëºß¸Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î1.8ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¦¤º¤éÍñ¤Ï¿å¼Ñ¤Î´ÌµÍ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌó3Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤¦¤º¤éÍñ¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëÅ·¶é´ÌµÍ»°²Ï¹©¾ìÆâ¤Ç¤¦¤º¤éÍñ¤Î¿å¼Ñ¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÅ·¶é´ÌµÍÄó¶¡¡Ë
¤¦¤º¤éÍñ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿Ãæ²ÚÈÓ¤È¥Õ¥é¥¤¤¯¤é¤¤¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉûºÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤º¤Ã¤ÈÏÆÌò¤À¤Ã¤¿¤¦¤º¤éÍñ¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤Ù¤¯ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤µ¡£ÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äÅ´Ê¬¡¢ÍÕ»À¡¢³Æ¼ï¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤¦¤º¤éÍñ¤Î¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÉôÊ¬100gÅö¤¿¤ê¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢·ÜÍñ¤Î´ÞÍÎÌ¤ò¾å²ó¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËËèÆüÀÝ¼è¤¹¤ë½¬´·¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖUZU-HABI¡Ê¥¦¥º¥Ï¥Ó¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂÉ÷½Ð½Á¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÖUZU-HABI DELI¡×¡£Å·¶é´ÌµÍ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ5¥Ñ¥Ã¥¯2800±ß¡ÊÀÇ/Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿
¡Ö¤È¤¯¤Ë¡ØUZU-HABI DELI¡Ù¤Ï¡¢¤¦¤º¤éÍñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ãº¿å²½Êª¤ä»é¼Á¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥ê´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡É¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖUZU-HABI DELI¡×¤Ë¤ÏË¶¶»º¤Î¤¦¤º¤éÍñ4¸Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¤È¸üÍÈ¤²¡¢»ÞÆ¦¡¢¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢¤â¤ÁÇþ¡¢¤æ¤ºÈé¤Î8¼ïÎà¤Î¿©ºàÆþ¤ê¡£1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê160¥°¥é¥à¡Ë¤Ç166¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤ÈÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¾å¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á9.4¥°¥é¥à¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð½¬´·²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£´Î¿´¤Ê¤Î¤ÏÌ£¤À¡£¥«¥ì¡¼¤ä¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡¢¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤È»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤º¤éÍñ¤ÎÌ£¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ËÎ©¤ÁÌá¤Ã¤ÆÏÂÉ÷½Ð½Á¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢ÏÂÉ÷½Ð½Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤¦¤º¤éÍñ¤ÈÍí¤ß¤Å¤é¤¯¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¸¥å¥ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ÇÎ±¤Þ¤ê¡¢¤¦¤º¤éÍñ¤â¤è¤¯ÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤á¤Æ¤âÎä¤ä¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ï¾ï²¹¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖUZU-HABI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Å·¶é´ÌµÍ±Ä¶ÈËÜÉô¤ÎÈÓÅÄ¾»¹¨¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤ËÏÂÉ÷½Ð½Á¤¬¤¦¤º¤éÍñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¤á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Ç¿©Íß¤¬¼º¤»¤¬¤Á¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ÆÃæ²ÚÈÓÉ÷¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¤¯¤Î¤âÏÂÉ÷½Ð½Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÏÂÉ÷½Ð½Á¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¤¦¤º¤éÍñ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â
¤Þ¤¿¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï6¥«·î¤ÈÄ¹¤¯¡¢ËÉºÒÍÑ¤Î¾ïÈ÷¿©¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£´ÌµÍ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÌµÍ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï±ä¤Ó¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆ©ÌÀ¥Ñ¥¦¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥¦¥Á¤Î¾å¤«¤é¤¦¤º¤éÍñ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÙ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÄË¤Þ¤·¤¤¸íÓë»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³ú¤à¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¼Â¤Ï¤¦¤º¤éÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ÏÂ¾¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»îºî¤·¤¿´Å¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¤¦¤º¤éÍñ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡ÖUZU-HABI SWEETS¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Íñ¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ê¥ó¤ä¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢´Å¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¤¦¤º¤éÍñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ß¤ë¤¯É÷Ì£¤È¥Ð¥Ê¥ÊÉ÷Ì£¡¢¹õÅüÉ÷Ì£¤Î3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖUZU-HABI SWEETS¡×¤Ï¡¢¤ß¤ë¤¯É÷Ì£¡ÊÃæ¡Ë¤È¹õÅüÉ÷Ì£¡Êº¸¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥ÊÉ÷Ì£¡Ê±¦¡Ë¤Î3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÍÑ°Õ¡£Å·¶é´ÌµÍ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ3¥Ñ¥Ã¥¯1050±ß¡ÊÀÇ/Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤ß¤ë¤¯É÷Ì£¡×¤Î»î¿©¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤¦¤º¤éÍñ¤·¤«¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¹¤¬¤ë´Å¤¤¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¤ËÆ¬¤¬¥Ð¥°¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌ£¤È¿¨´¶¤Ï½½Ê¬¤Ë¡Ö¤¢¤ê¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë½¨°ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²«¿È¤ÎÉôÊ¬¡£Ç»¸ü¤Ê²«¿È¤ÎÉ÷Ì£¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Öºî¤êÊý¤Ï¤À¤·¾ßÌý¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤àÌ£ÉÕ¤±Íñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÍñÆÃÍ¤ÎÎ²²«½¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò¿È¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢²«¿È¤ÎÃæ¿´¤Þ¤Ç´Å¤ß¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢À½Ë¡ÆÃµö¤ò½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡×¡ÊÈÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥³¥³¥¢¤äËõÃã¡¢¤¤ÊÊ´¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£²¿¤è¤ê¤â¤¦¤º¤éÍñ¤æ¤¨¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¡ÖÅÉ¤ë¡×¤¦¤º¤éÍñ¤â³«È¯Ãæ
¡ÖUZU-HABI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âµ¬³Ê³°ÉÊ¤Î¤¦¤º¤éÍñ¤òÄÙ¤·¤Æ¥³¡¼¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÉ÷¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖUZU-HABI SPREAD¡×¤âº£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤«¡£¤É¤ì¤â¤¦¤º¤éÍñ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¤¦¤º¤éÍñÆüËÜ°ì¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¸©Ì±¤È¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤â¤¦¤º¤éÍñ¤ò¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Ê±ÊÃ« Àµ¼ù ¡§ ¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ë