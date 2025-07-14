¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ë´í×ü¡¡9¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤µï¾ì½ê¡¢°Û¿§¤Î¡È¹â¹»À¸¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡É»Å³Ý¤±¿Í¤ÎÁÀ¤¤¡½¡½ÂçÏÂ
Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦¿ÀÆàÀîÂç²ñ
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÂè107²óÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢ÂçÏÂ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÀï¤Ç¡¢ÂçÏÂ¤¬¾å¹ÂÆî¤Ë6-7¤ÇÀËÇÔ¤·¡¢½éÀïÇÔÂà¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¡È¹â¹»À¸¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡É¡£Ìîµå¿Í¸ý¸º¾¯¤ò´í×ü¤¹¤ë¸ÅÀîÎµ»°´ÆÆÄ¤Î»î¤ß¤Ç¡¢Ìîµå¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï9¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Î°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÏÂ¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢6²ó¤Ë¤â3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½ªÈ×¾¡Éé¤À¡×¡£¸ÅÀî´ÆÆÄ¤ÎÜü¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂÇÀþ¤Ï7²ó¡¢·×4°ÂÂÇ¤Î°ìµó4ÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£8²ó¤Ë3ÅÀ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤â9²ó¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼¹Ç°¤ÎÇ´¤ê¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂçÏÂÌîµåÉô¤Ë¤Ï¡È¹â¹»À¸¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£»î¹çÃæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥É¤òÊÒ¼ê¤ËÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ17¡¦°ðÅÄ¸÷Î±¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¥×¥íÌîµå¤äÂç³ØÌîµå¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌò³ä¤À¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÊ¬ÀÏÃ´Åö¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£Áê¼êÅê¼ê¤Îµå¼ï¤äµåÂ®¡¢ÇÛµå¤òÊ¬ÀÏ¤·¶¦Í¡£³°¤«¤é¸«¤¿Áê¼êÂÇ¼Ô¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾õ¶·È½ÃÇ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìîµå·Ð¸³¼Ô¤â¹â¹»¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºÂ´ÖÆîÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿°ðÅÄ¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸ÅÀî´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÌîµå¤Ï¿§¤ó¤Ê·Á¤Ç·È¤ï¤ì¤ë¡×¡£´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÌîµå¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³èÌö¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤äÊ¬ÀÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£Ä«Îý¤Ë½Ð¸þ¤¡¢1»þ´Ö¤Û¤ÉÁª¼ê¤ÎÂÇ·â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤òÄó°Æ¤·¡¢ÂÇ·â¸þ¾å¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¾¡Íø¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍøÂ¾Åª¤Ê»Ñ¤Ë»Ø´ø´±¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ³Æ®¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸º¾¯¤¬¸²Ãø¤À¡£ÌîµåÉô°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¹â¹»¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¡£¤¿¤È¤¨½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯ÌîµåÉô°÷¤ò¡½¡½¡£¸ÅÀî´ÆÆÄ¤Ï°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç / Yudai Toda¡Ë