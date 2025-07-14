¶¶²¬Âç¼ù¡¢¥Á¥§¥³²¦¼Ô¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡ª¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ì¡¼¤Ç18,642¿Í¤ÎËþ°÷¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë

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🎌 HOME DEBUT = FIRST GOAL 🎯
Hashi si pořádně užil první zápas v Edenu ✨ pic.twitter.com/41lBUBHzZO
— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 13, 2025
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