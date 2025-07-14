°µ´¬¤ÎÁ´ÆÀÅÀ´ØÍ¿¡ª¡¡¥¯¥é¥ÖWÇÕÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×

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COLE. PALMER. STRIKES. 💥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
CHELSEA ARE IN FRONT! 🏆🔵
Into the bottom corner like a cold-blooded finisher 🔵🔥
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GOAL!!! COLE PALMER AGAIN!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
SAME GOAL. SAME FINISH. @ChelseaFC leads by double now! INCREDIBLE SCENES 🤯
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WHAT IS HAPPENING!!!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
WHAT A FINISH BY JOÃO PEDRO. Its 3-0 🤯💥👀
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