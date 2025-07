°µ´¬¤ÎÁ´ÆÀÅÀ´ØÍ¿¡ª¡¡¥¯¥é¥ÖWÇÕÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×

FIFAクラブワールドカップ2025・決勝が13日に行われ、チェルシー(イングランド)がパリ・サンジェルマン(PSG/フランス)を3−0を破った。試合後、イングランド代表MFコール・パーマーが『DAZN』を通して喜びの声を届けた。今大会から32チーム制、4年に1度の開催に生まれ変わったクラブW杯。記念すべき初回大会のファイナルでは、2024−25シーズンのプレミアリーグを4位で終え、カンファレンスリーグ(ECL)ではタイトルを獲得したチェルシーと、リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、トロフェ・デ・シャンピオン、チャンピオンズリーグ(CL)と獲得可能な全タイトルを手中に収めてきたPSGが相まみえた。

試合は序盤から良い入りを見せたチェルシーが、22分に先制に成功。スペイン代表GKロベルト・サンチェスからのロングフィードで素早く攻撃へ転じると、フランス代表DFマロ・ギュストからの落としを受けたパーマーが、左足で狙い澄ましたシュートを沈める。続く30分には、イングランド代表DFレヴィ・コルウィルからの長いボールで右サイドを抜け出したパーマーが、追い越す動きを見せたブラジル代表FWジョアン・ペドロを使うと見せかけて、見事なフェイクから左足でゴールネットを揺らした。さらに43分、ピッチ中央付近でボールを引き出したパーマーが持ち運び、スルーパスでJ・ペドロのゴールをお膳立て。前半で勝負を決めたチェルシーは、後半に入ってもPSGに付け入る隙を見せず、3−0でタイムアップ。この結果、チェルシーが新生クラブW杯のチャンピオンに輝いた。試合後、パーマーは「当然の言葉かもしれないけど、本当に最高の気分だよ。とりわけ、試合前のタイミングでは、多くの人々が僕らのことを疑っていたからこそ、素晴らしい勝利になった。現状、世界最高と見られているチームに対して、僕らがこれほどまでに勇敢な戦いを見せられたのは、本当に喜ばしいことだよ」との言葉で、クラブW杯の優勝を喜んだ。パーマー個人として見ると、“決勝に強い”データが示されている。2024−25シーズンのECL決勝では2アシストを記録しており、イングランド代表の一員として参戦したEURO2024でも、最終的に敗れたとはいえども、スペイン代表相手に同点ゴールをマーク。そして今大会の決勝では、2ゴール1アシストと圧巻のパフォーマンスを示したわけだが、パーマーは「決勝という舞台は大好きだよ。またも結果を残せて嬉しく思う」と話した。また、パーマーはエンツォ・マレスカ監督が用意した“PSG対策”を称賛。「監督は素晴らしいゲームプランを立ててくれた。彼はこの試合で、スペースがどこにあるかを知っていたんだ。僕はただただ、彼が寄せてくれた信頼に応え、ゴールを決めなければならなかった」と語ると、今後を見据えて、「彼はこのクラブで特別なものを築いている。より、重要なものをね。僕らは正しい方向に進んでいると感じているよ」と言葉を残した。