¡ÖTA¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Âç³ØÀ¸¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖTA¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖTA¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖTeaching Assistant¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
TA¤È¤Ï¡¢¡ÖTeaching Assistant¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö¼ø¶ÈÊä½õ°÷¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÎ¬¸ì¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤äÂç³Ø±¡¤Ç¡¢¼ø¶È¤ä¼Â½¬¡¢±é½¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô