¿·À¸¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¡ª¡¡CL²¦¼ÔPSG¤ËÁ°È¾3È¯¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ï2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡¦·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡32¥Á¡¼¥àÀ©¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î³«ºÅ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1»î¹ç¡£6·î19Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢Ìó1¥«·î´Ö¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈPSG¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤ÎÂè2Àá¤Ç¥Õ¥é¥á¥ó¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹¡Ê¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç2°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤¹¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Ê¥é¥¦¥ó¥É16¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íë±À¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç»î¹ç¤¬Ìó2»þ´ÖÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ò4¡Ý1¤Ç·âÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò2¡Ý1¤Ç¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò2¡Ý0¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëPSG¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡¢¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢CL¤Î3´§¤òÃ£À®¡£¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æº£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ë0¡Ý1¤Ç¶þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Ê¥é¥¦¥ó¥É16¡Ë¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ò4¡Ý0¤ÇÊ´ºÕ¤¹¤ë¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï2Ì¾¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¡È»àÆ®¡É¤ÎËö¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËÁê¼ê¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢4¡Ý0¤Î´°¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀªÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Î·è¾¡¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï²áµî¡¢8ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆCL¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬2¾¡¡¢PSG¤¬£³¾¡¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¬3¤Ä¡£¤ï¤º¤«¤ËPSG¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÎÏÇìÃç¤È¸Æ¤Ù¤ëÂÐÀïÀ®ÀÓ¤À¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï½à·è¾¡¤Î¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò2Ì¾ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥ô¥£¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤¬¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÉüµ¢¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¡£¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬ÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎPSG¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¥Á¥ç¤È¥ê¥å¥«¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡¤â·ç¾ì¡£½à·è¾¡¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÈÆ±¤¸11Ì¾¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£Å¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤à¹½¿Þ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¡¢8Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹çºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¡£º¸¥µ¥¤¥ÉÂç³°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤¬ÆâÂ¦¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼Ð¤á¤Ë·Ò¤®¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£Á°¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬º¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¡¡PSG¤â¤³¤³¤«¤éÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢16Ê¬¤Ë¤ÏÎÉ¤¤·Á¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¿¯Æþ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡32¥Á¡¼¥àÀ©¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î³«ºÅ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1»î¹ç¡£6·î19Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢Ìó1¥«·î´Ö¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈPSG¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤ÎÂè2Àá¤Ç¥Õ¥é¥á¥ó¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹¡Ê¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç2°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤¹¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Ê¥é¥¦¥ó¥É16¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íë±À¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç»î¹ç¤¬Ìó2»þ´ÖÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ò4¡Ý1¤Ç·âÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò2¡Ý1¤Ç¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò2¡Ý0¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀªÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Î·è¾¡¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï²áµî¡¢8ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆCL¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬2¾¡¡¢PSG¤¬£³¾¡¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¬3¤Ä¡£¤ï¤º¤«¤ËPSG¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÎÏÇìÃç¤È¸Æ¤Ù¤ëÂÐÀïÀ®ÀÓ¤À¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï½à·è¾¡¤Î¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò2Ì¾ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥ô¥£¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤¬¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÉüµ¢¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¡£¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬ÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎPSG¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¥Á¥ç¤È¥ê¥å¥«¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡¤â·ç¾ì¡£½à·è¾¡¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÈÆ±¤¸11Ì¾¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£Å¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤à¹½¿Þ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¡¢8Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹çºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¡£º¸¥µ¥¤¥ÉÂç³°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤¬ÆâÂ¦¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼Ð¤á¤Ë·Ò¤®¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£Á°¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬º¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¡¡PSG¤â¤³¤³¤«¤éÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢16Ê¬¤Ë¤ÏÎÉ¤¤·Á¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¿¯Æþ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡£