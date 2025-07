¿É¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¹¥¤­¡©¡¡¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¡Ú¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Û

NHKテキスト『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』は、1回5分で英語を読む力・聞く力を磨く、NHK語学ラジオ番組のテキストです。



高校~大学の試験問題や、中学校の授業でも活用されている同番組とテキスト。



番組ナビゲーターであり、俳優・アーティストとしても活躍中の森崎ウィンさんがテキストで連載中の「To You, From WIN」より、その英語版を公開します。

Do you like spicy food?

Hi there! It’s Morisaki Win.

Time really flies―there are only two months left in this season of ESE. I hope these columns, which are new this season, have spoken to you. If you’d like to share your thoughts, I’d love to hear them!



So, everyone, do you cook often? I’ve been trying to eat out less and make more of my own meals lately. When I eat out day after day, I tend to have skin trouble. Now, I say I cook, but I don’t have many recipes in my repertoire; it’s just simple dishes like stir-fried veggies and fried rice. At the very least, I make my own rice. Rice is easy to freeze, so if I don’t have time to cook a full meal, I can just make rice and buy side dishes. If I have leftover rice, I freeze it. Then, when I have a good amount of rice in the freezer, I use it to make fried rice.

I also like to put taberu rayu (chili oil with crunchy garlic) on fresh-cooked rice. I love spicy food! I eat it all year round, especially when I’m tired―I always want something hot when I need energy. Don’t you think spicy food gives you a boost?

In Myanmar, where I was born, eating chili peppers raw is part of the culture. I’ve been eating them like that since I was a kid, so maybe it’s just part of who I am. The seeds inside are really hot! But chili peppers with white rice and something salty on the side... That’s the perfect combination.



Although there aren’t many stores selling fresh chili peppers in Japan, I hope you give them a try if you spot some. With hot chili-pepper power, you’ll definitely make it through the hot summer months!



Morisaki Win



本連載の日本語版はNHKテキスト『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』8月号にて掲載中です。



2025年度テキストでは「世界のお祭り」「哲学」「小泉八雲」といったトピックで、1回5分で英語を読む力・聞く力を磨き、これまでに学んだ英語を定着させるお手伝いをしていきます。

森崎ウィン(もりさき・うぃん)

俳優・アーティスト。ミャンマーで生まれ、小学4年生で来日。2018年スティーヴン・スピルバーグ監督映画『レディ・プレイヤー1』で主要キャストとしてハリウッドデビュー。20年『蜜蜂と遠雷』で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。24年監督、出演をつとめた『せん』が「ショートショート フィルムフェスティバル &アジア 2024」でグランプリである「ジョージ・ルーカス アワード」を受賞。ミュージカルの世界でも25年『ウェイトレス』に出演するなど活躍中。アーティストとしては“MORISAKI WIN”名義で20年にメジャーデビュー。母国ミャンマーでも観光大使を務め圧倒的な知名度を誇る。

英訳:Tom Kain(トム・ケイン)

日英翻訳家。アメリカ・ミネソタ州出身。2005年に来日し、現在はNHK「ニュースで学ぶ現代英語」に出演中。