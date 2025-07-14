¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡ÙµÓËÜ²È¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥Ñ¥¤¼í¤ê¡É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù9·î26Æü¸ø³«
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥½¥À¡¼¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤¬¡¢9·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÊÇÛµë¡§¥Ñ¥ë¥³ ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë±Ç²è¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡µÓËÜ¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥×¤¬Ã´Åö¡£¼ç±é¤Ë¤Ï¡¢¡ØSHAME -¥·¥§¥¤¥à-¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÌë¤ÏÌÀ¤±¤ë¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ù¥ó¥À¡¼¡£±Ñ¹ñ¹ñ²È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCSC¡Ë¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥¨¥ê¡¼¥ÈÄµÊó°÷¥¸¥ç¡¼¥¸¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎºÊ¥¥ã¥¹¥ê¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç2ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ëÌ¾Í¥¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢°¦¤·¹ç¤¦É×ÉØ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÉÔÀµ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥»¥ô¥§¥ë¥¹¡×¤¬NCSCÆâÉô¤«¤éÅð¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿¶ËÈëÇ¤Ì³¡ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡ä¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ËÀø¤àÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï5¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÇÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë4¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¤âÍÇ½¤ÊNCSCÄµÊó°÷¤Ç¤¢¤ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎºÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥ê¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¤Ì³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«1½µ´Ö¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢ÁÄ¹ñ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤È·ëº§À¸³è¤Ø¤Î¿®Íê¤È¤Î´Ö¤Ç¶ìÇº¤·¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¥¥ã¥¹¥ê¥ó¤Î¿ÆÌ©¤µ¤ÈÉÔ²º¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¼«Âð¥·¡¼¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤Ø¡©¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ê¶ËÈëÇ¤Ì³¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ä¡¢¿Æ¤·¤²¤Ê¥¥¹¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àÈëÌ©¡£¤µ¤é¤Ë¾åÁØÉô¤«¤é¤Î¡ÖÆó½Å¥¹¥Ñ¥¤¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡©¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎºÊ¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤»¤ê¤Õ¤Ç¶»¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¡£
¡¡Ê£»¨¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¡¢±³¤È¿¿¼Â¤Î±þ½·¡¢°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¥½¥À¡¼¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁüÈþ¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢°ìµé¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Ò¥ê¤Ä¤¯¿´ÍýÀï¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¿§¹á¤ËËþ¤Á¤¿Æ¬Ç¾Àï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿äÍýÎÏ¤ò»î¤¹ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡µÓËÜ¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥×¤¬Ã´Åö¡£¼ç±é¤Ë¤Ï¡¢¡ØSHAME -¥·¥§¥¤¥à-¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÌë¤ÏÌÀ¤±¤ë¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ù¥ó¥À¡¼¡£±Ñ¹ñ¹ñ²È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCSC¡Ë¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥¨¥ê¡¼¥ÈÄµÊó°÷¥¸¥ç¡¼¥¸¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÉÔÀµ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥»¥ô¥§¥ë¥¹¡×¤¬NCSCÆâÉô¤«¤éÅð¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿¶ËÈëÇ¤Ì³¡ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡ä¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ËÀø¤àÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï5¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÇÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë4¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¤âÍÇ½¤ÊNCSCÄµÊó°÷¤Ç¤¢¤ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎºÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥ê¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¤Ì³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«1½µ´Ö¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢ÁÄ¹ñ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤È·ëº§À¸³è¤Ø¤Î¿®Íê¤È¤Î´Ö¤Ç¶ìÇº¤·¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¥¥ã¥¹¥ê¥ó¤Î¿ÆÌ©¤µ¤ÈÉÔ²º¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¼«Âð¥·¡¼¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤Ø¡©¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ê¶ËÈëÇ¤Ì³¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ä¡¢¿Æ¤·¤²¤Ê¥¥¹¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àÈëÌ©¡£¤µ¤é¤Ë¾åÁØÉô¤«¤é¤Î¡ÖÆó½Å¥¹¥Ñ¥¤¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡©¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎºÊ¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤»¤ê¤Õ¤Ç¶»¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¡£
¡¡Ê£»¨¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¡¢±³¤È¿¿¼Â¤Î±þ½·¡¢°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¥½¥À¡¼¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁüÈþ¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢°ìµé¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Ò¥ê¤Ä¤¯¿´ÍýÀï¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¿§¹á¤ËËþ¤Á¤¿Æ¬Ç¾Àï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿äÍýÎÏ¤ò»î¤¹ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£