¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¾»Ê¿¡¢¹â¹»£´£¸È¯¤Îºù°æ¥æ¥¦¥ä¤¬£²ÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥È¯¿Ê¡¡¡ÖÀäÂÐ¡Ä¡×Êì¤ËÀÀ¤Ã¤¿·è°Õ
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ºë¶ÌÂç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡¾»Ê¿£¹¡¼£°Àî¸ý¡á£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£±£³Æü¡¦Àî¸ý»Ô±Ä¡Ë
¡¡ºë¶Ì¤ÎºòÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦¾»Ê¿¤¬¡¢Àî¸ý¤È¤Î½éÀï¤ò£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£Èá´ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ø¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»£´£¸È¯¤Ç¥×¥íÃíÌÜ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦ºù°æ¥æ¥¦¥ä»°ÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£²ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Äã¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¤¬¡¢¥é¥¤¥È¸åÊý¤Ø¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤ÎÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¡¢³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ºù°æ¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£
¡¡ºò²Æ¤â£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤àºÇ¸å¤Î²Æ¡£¥¿¥¤¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¤ÏÊì¡¦¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¡Ê£´£±¡Ë¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±àÀäÂÐÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡ÖÀÕÇ¤¤ÏÉ¬¤º²Ì¤¿¤¹¡£¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤ä¤ë»Ò¡×¤ÈÊì¡£¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¹Ã»Ò±à¡££´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÉÍÌÚ¡¡½Ó²ð¡Ë