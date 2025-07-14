¥È¥è¥¿¤¬¡Ö¡È¿·¡É¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤òÈ¯É½¡ª Á´Ä¹4.7m¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë»Â¿·¡Ö¹õ¶ä¡¿Çò¶ä2¥È¡¼¥ó¡×¡ß¹ë²Ú¡ÈÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯ÆâÁõ¡ÉºÎÍÑ¡ª ¡Ö½êÍ´¶¡×¤âËþ¤¿¤¹¡Ö¡ÈTHE 70th¡É¡×ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼ÖÅÐ¾ì
2¤Ä¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£7·î30Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2023Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿5¥É¥¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥àSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ»»16ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤È½¾Íè¤«¤é¤Î4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Î4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4720mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1565mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2770mm¡£4¥¿¥¤¥×Ãæ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¾®¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¶ÚÆù¼Á¤ÇÍÞÍÈ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Âç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿Á°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¡¢¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÀßÄê¤Î¤Ê¤¤¡¢4Åô¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤âÈ÷¤¨¡¢Áö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÈPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´¼Ö¤Ç4WD¡ÊE-Four¡¦ÅÅµ¤¼°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡HEV¤Ç¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï234ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢Ç³Èñ¤Ï21.3km¡¿L¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¡¡¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëPHEV¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â306ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï90km¤ò¸Ø¤ê¡¢Ç³Èñ¤â20.3km¡¿L¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢DRS¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎÀ©¸æ¤â¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÁõ¿§ÄÉ²Ã¤ä¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢HEV¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÎ÷²Á¤Ê¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖRS¡ÊPHEV¡Ë¡×¡¢¡ÖZ¡ÊHEV¡Ë¡×¡¢¡ÖG¡×¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï520Ëü±ß¤«¤é765Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²óÅÐ¾ì¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡ÖRS ¡ÈTHE 70th¡É¡×¡ÖZ ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÆâ³°Áõ¤ò»Ü¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÆÃÊÌ´¶¤È½êÍ´¶¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÈTHE 70th¡É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿ÀìÍÑÆâ³°Áõ¤òºÎÍÑ¡£16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë¤â¡¢Æ±Ì¾¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÀìÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼2¿§¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âA¥Ô¥é¡¼¤«¤é¥ë¡¼¥Õ¡¢¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¾åÉô¤Þ¤Ç¤¬¶âÂ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆß¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÄÌ¾ï¥«¥é¡¼¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥â¡¼¥ë¤â¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï70¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥í¥´Í×¤ê¥µ¥¤¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿21¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÆÃÊÌ¿§¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£½õ¼êÀÊ¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢70¼þÇ¯¤òÉ½¤¹ÀìÍÑ¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¤ò²Ã¤¨¡¢¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤Ï¥¯¥ê¥¢Ä´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤òÁõÃå¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿ºÝ¤ËÏ©ÌÌ¤ò¾È¤é¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥·¥¤¥ë¥ß¤âÁõÈ÷¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖTHE 70th¡×¥í¥´¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥¡¼¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âTHE 70th¥í¥´¤ò»Ü¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀìÍÑÁõÈ÷¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢RS¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÁõÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¥«¥Ã¥Ñ¡¼·Ï¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡×²Ã¾þ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È³ê¤ê»ß¤á¤Î¥Ç¥£¥ó¥×¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿ÀìÍÑÉÊ¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Â¸µ¤â¥¢¥ë¥ß¥Ú¥À¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¡ÈTHE 70th¡É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢RS¡ÊPHEV¡Ë¤¬770Ëü±ß¡¢Z¡ÊHEV¡Ë¤¬597Ëü±ß¤Ç¤¹¡£