Image: Amazon.co.jp

¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä²ñµÄ¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥Þ¥¦¥¹¤ò»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¦¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¦¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÂ°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÎÄ¶¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¡Öminiclip 400-MABT210BK¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

▶︎Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæ

¥Þ¥¦¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÊØÍø¡ª

¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¡Öminiclip 400-MABT210BK¡×¤ÏËÜÂÎ¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÄ¶¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¡£

¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£

¡Öminiclip 400-MABT210BK¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤¬ÌóÉý4.7¡ß±ü¹Ô¤­5.6¡ß¹â¤µ2.0cm¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó25g¤È¡¢¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇö·¿¤Î·Á¾õ¤Ç¤¹¡£

°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥¦¥¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÂç¤­¤µ¤ÈÇö¤µ¤ÏÌó1/2¤Û¤É¤ÎÄ¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¥é¥¯¥é¥¯Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£

ÊØÍø¤ÊÌá¤ë/¿Ê¤à¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿5¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¡£¹ç·×3Âæ¤Î ¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ý

¡Öminiclip 400-MABT210BK¡×¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÊÌá¤ë/¿Ê¤à¤Î¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿5¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤âµ¡Ç½Åª¤Ç¤¹¡£

º¸±¦¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥«¥Á¥«¥Á¤È¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤¬¤·¤Ê¤¤ÀÅ²»¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢»È¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿·¤·¤¤¥¿¥Ö¤Ç³«¤¯ºÝ¤ËÊØÍø¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¡Öminiclip 400-MABT210BK¡×¤Ï¡¢¹ç·×3Âæ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Î¢ÌÌ¤ÎÀÜÂ³ÀÚÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤Ç3Âæ¤ÎÀÜÂ³¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£

BluetoothÀÜÂ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢iPhone¤äiPad¡¢Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤â¡ý¡£

Ä¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Î¡Öminiclip 400-MABT210BK¡×¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Í¥¤ì¥â¥Î¤Ç¤¹¤è¡£

¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È Bluetooth ¥Þ¥¦¥¹ Ä¶¾®·¿ ÀÅ²» ½¼ÅÅ¼° 5¥Ü¥¿¥ó »ý¤Á±¿¤Ó ¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ±þ ¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤­ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥¦¥¹ ·ÈÂÓ miniclip ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 400-MABT210BK
3,980±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
3,980±ß
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR

Image: Amazon.co.jp

¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

Amazon ¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæ

¸½ºß¡¢Amazon¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£ÆüÍÑÉÊ¤«¤éÂç·¿²ÈÅÅ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÇã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤è¤·¡¢Ê³È¯¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤òÇã¤¦¤â¤è¤·¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

▶︎¥»¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ

Apple AirPods Pro 2 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth5.3¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¸¶²»¤ËÃé¼Â¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢H2 ¥Á¥Ã¥×¡¢USB-C ½¼ÅÅ¡¢ËÉ¿ÐÀ­Ç½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀ­Ç½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Êä½õµ¡Ç½
29,800±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple AirPods 4 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth 5.3¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×¡¢ËÉ¿ÐÀ­Ç½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀ­Ç½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ
24,800±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple 11 ¥¤¥ó¥Á iPad Air (M3): Apple Intelligence ¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¡¢Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢128GB¡¢12MP ¥Õ¥í¥ó¥È/¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢Wi-Fi 6E¡¢ Touch ID¡¢°ìÆüÃæ»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ - ¥Ö¥ë¡¼
84,500±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple 2022 13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air: 16GB¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê, 8¥³¥¢CPU¤È8¥³¥¢GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿Apple M2¥Á¥Ã¥×, 256GB SSD, ÆüËÜ¸ì¥­¡¼¥Ü¡¼¥É - ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È
125,000±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR