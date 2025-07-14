JP¥â¥ë¥¬¥óCEO¡¡»Ô¾ì¤Î¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×´üÂÔ¤Ë·Ù¾âÌÄ¤é¤¹¡¢¹â¤ò¤¯¤¯¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
JP¥â¥ë¥¬¥óCEO¡¡»Ô¾ì¤Î¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×´üÂÔ¤Ë·Ù¾âÌÄ¤é¤¹¡¢¹â¤ò¤¯¤¯¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
À¤³¦Åª¤ÊËÇ°×Ëà»¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÆ³ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¿Ê¤áÂ³¤±¤Æ¤âÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÏÀè½µ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë50%´ØÀÇ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë35%´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Àè½µËö¤Ë¤ÏEU¤È¥á¥¥·¥³¤Ë30%´ØÀÇ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò·Ù¹ð¤·ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤¬°ú¤²¼¤¬¤ë¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ï¶¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»Ô¾ì¤ò¸£À©¡£30%´ØÀÇ¤ÏÊÆ¹ñ¤è¤ê¤âEUÂ¦¤¬Âç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆJP¥â¥ë¥¬¥óCEO¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¤ÊËÇ°×Ëà»¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÆ³ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¿Ê¤áÂ³¤±¤Æ¤âÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÏÀè½µ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë50%´ØÀÇ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë35%´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Àè½µËö¤Ë¤ÏEU¤È¥á¥¥·¥³¤Ë30%´ØÀÇ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò·Ù¹ð¤·ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤¬°ú¤²¼¤¬¤ë¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ï¶¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»Ô¾ì¤ò¸£À©¡£30%´ØÀÇ¤ÏÊÆ¹ñ¤è¤ê¤âEUÂ¦¤¬Âç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆJP¥â¥ë¥¬¥óCEO¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£