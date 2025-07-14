¤¹¤È¤×¤ê¡Ö¤µ¤È¤ß¡×9·î¸åÈ¾¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°µÙ»ß¤Ø¡¡2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¹¤È¤×¤ê¤Î¡Ö¤µ¤È¤ß¡×¤¬¡¢9·î¸åÈ¾¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤È¤×¤ê¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤µ¤È¤ß¡¡2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤È¤ß¤è¤ê¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS's¡Ù(ÆÉ¤ß¡§¥¨¥¹)¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢9·î27Æü¡¦28Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØSatomi ONE MAN LIVE 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¬¡¢µÙ»ß´ü´Ö¤Ï9·î¸åÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³èÆ°µÙ»ßÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤¹¤È¤×¤ê¤Ï10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ï½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡£¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ç¤É¤Á¤é¤â±³¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ë¥º¥ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤È¤ß¤Ï¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï154Ëü¿Í¡¢TikTok ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73.8Ëü¿Í¡¢³ÆSNS¤Î¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô611Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£(2025Ç¯7·î¸½ºß)
¡¡¥²¡¼¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºî»ì¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ë³èÆ°¡£2019Ç¯12·î¤Ë¤ÏZepp Tokyo¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNever End¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì(2023Ç¯9·î12ÆüÉÕ)¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤µ¤È¤ß¤á¤â¤ê¡¼¡Ù¤Ï2021Ç¯8·î31Æü¥È¡¼¥Ï¥ó¤Î½µ´©¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÈÍÅ²ø³Ø±àY¡ÁN¤È¤ÎÁø¶ø¡Á¡É¤ä¡¢¡È¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥Éwill+Dress¡È¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤µ¤È¤ß¡¡2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤È¤ß¤è¤ê¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS's¡Ù(ÆÉ¤ß¡§¥¨¥¹)¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢9·î27Æü¡¦28Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØSatomi ONE MAN LIVE 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¬¡¢µÙ»ß´ü´Ö¤Ï9·î¸åÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤È¤ß¤Ï¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï154Ëü¿Í¡¢TikTok ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73.8Ëü¿Í¡¢³ÆSNS¤Î¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô611Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£(2025Ç¯7·î¸½ºß)
¡¡¥²¡¼¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºî»ì¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ë³èÆ°¡£2019Ç¯12·î¤Ë¤ÏZepp Tokyo¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNever End¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì(2023Ç¯9·î12ÆüÉÕ)¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤µ¤È¤ß¤á¤â¤ê¡¼¡Ù¤Ï2021Ç¯8·î31Æü¥È¡¼¥Ï¥ó¤Î½µ´©¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÈÍÅ²ø³Ø±àY¡ÁN¤È¤ÎÁø¶ø¡Á¡É¤ä¡¢¡È¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥Éwill+Dress¡È¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¡£