¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¡¡2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×È¯É½¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆ¨Èò¹Ô¡×
¡¡ÃËÀ7¿ÍÁÈ¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤¬12¡¢13¤ÎÎ¾Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤ÇÆÃÊÌ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤Ç¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤ò10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡Ä¹ÌîÎ¿Âç¡Ê21¡Ë¤Ï¡ÖÆ¨Èò¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£