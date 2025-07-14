DeNA¡¢Æó»à¤«¤éÃæ¼´¤Î4Ï¢ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡ª ãø¼Ä»á¤¬ÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¡×
¡¡DeNA¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢ÂÐµð¿Í¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö6¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3²ó¤Î¹¶·â¡£Æó»à¤«¤é2ÈÖ¡¦·¬¸¶¾»Ö¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦º´Ìî·ÃÂÀ¤Î°ìÈ¯¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¡¦ËÒ½¨¸ç¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢5ÈÖ¡¦µÜ粼ÉÒÏº¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î²ó¡¢Ãæ¼´¤Î4Ï¢ÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï2²ó¤Î3¼ºÅÀ°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢6²ó106µå¤òÅê¤²¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î8¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï4ÆÀÅÀ¤ÎDeNAÂÇÀþ¤ËÃíÌÜ¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤¤¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÆ±Ä´¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤¬DeNAÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¤¤¤Ê¤¤º£¤ÎÂÇÀþ¤ò¤É¤¦ÁÈ¤à¤«¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë1¡¢2ÈÖ¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ3¡¢4¡¢5ÈÖ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬Áê¼ê¤â·ù¤À¤··Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£3¿Í¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Î¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù