»°¤Ä»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«»£¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä¡©¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤ª¤·¤¤ÇöÌÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×»°¤Ä»Ò°é»ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡°ìÍñÀ»°¤Ä»Ò¤ÎÆü¾ï¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëtripletpapa3¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¡Ö»°¤Ä»Ò¤Î¼«»£¤ê¡¢ÇöÌÓ³¦·¨¡ª¡×¤¬TikTok¤Ç23Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤ª¤·¤¤ÇöÌÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö²èÌÌ¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ê¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²Ä°¦¤µ¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤È»°¤Ä»Ò°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤Ñ¤ä¤Ñ¤ä¤ÎÇöÌÓ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡Ä¡×²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¯¶¸¡¢»°¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¼«»£¤ê
¢£¥Ñ¥Ñ¤Î·ÈÂÓ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¼«»£¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê
¡½¡½À¸¤¨¤«¤±¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°²è¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤Ç¾¡¼ê¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬»°¤Ä»Ò¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È²»¸»¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¾¯¤·¾²¤Ë·ÈÂÓ¤òÃÖ¤¤¤¿·ä¤Ë»°¤Ä»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª ¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¸»ú¤À¤±Æþ¤ì¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Ä«¡¢»°¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤éµ¯¤³¤µ¤ì¤ëÆü¾ï¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆ°²è¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÄ«µ¯¤¤ÆTikTok¤ò³«¤¤¤¿¤éºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿§¡¹µ¤¤¬¤Ä¤¡¢¾å¼ê¤¯»£¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»°¤Ä»Ò¤Î°é»ù¡¢À³Ê¤â»°¿Í»°¿§
¡½¡½»°¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ìÍñÀ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«Ê¬¤±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä»ÅÁð¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ìÍñÀ»°¤Ä»Ò¤Ç¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÀ³Ê¤Ï»°¿Í¤È¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤ªºÂ¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î»Ò¤¬µã¤¯¤È¾Ð´é¤Ç¶á´ó¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼¡½÷¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ªºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤â°ìÈÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡½÷¤Ï»º¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸ÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡ª °ìÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢À³Ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°½÷¤ÏÄ¹½÷¤È¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â²£¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÄ¹½÷¤È»°½÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ç¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿²¤«¤·¤Ä¤±¤â»°½÷¤¬°ìÈÖ»þ´Ö¤«¤«¤ê¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½3¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°é»ù¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡© ¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»°¤Ä»Ò¤Î°é»ù¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥ë¥¯6¡ß3¡¢¥ª¥à¥ÄÊÑ¤¨8¡ß3¡¢Î¥Æý¿©2¡ß3¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ»þ´ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤Á¤Ç¤ÏÄ«°ì¤Ï¥Ñ¥Ñ¡¢ÆüÃæ¤Ï¥Þ¥Þ¡¢Ìë¤Ï¥Ñ¥Ñ¤È»þ´Ö¤´¤È¤Ë»°¤Ä»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ´°÷¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¤ËÀö¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤êÎ¥Æý¿©¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é24»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×»°¤Ä»Ò¡¢°é»ù¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬²Ä°¦¤µ¤â3ÇÜ°Ê¾å
¡½¡½µÕ¤Ë3¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»°¤Ä»Ò°é»ù¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç²Ä°¦¤µ¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª »°¤Ä»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÀ¨¤¯¡¢¤É¤³¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤â²¿½½¿Í¤ÈÀ¼¤«¤±¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ê±þ±ç¤·¤ÆÌã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë°¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÄí¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢»°¤Ä»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉãÊì¤È¤â°é»ù¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½3¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æº£¸å¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆýÍÄ»ù´ü¤Î¸«Æ¨¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£¤âÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢Æ°²è¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é»°¤Ä»Ò¤ËÈ±¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤¯°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Âô»³¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤Ã¤Æ»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«»°¤Ä»Ò¤¬·ëº§¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚÆ°²è¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤Ñ¤ä¤Ñ¤ä¤ÎÇöÌÓ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡Ä¡×²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¯¶¸¡¢»°¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¼«»£¤ê
¢£¥Ñ¥Ñ¤Î·ÈÂÓ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¼«»£¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê
¡Ö»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬»°¤Ä»Ò¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È²»¸»¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¾¯¤·¾²¤Ë·ÈÂÓ¤òÃÖ¤¤¤¿·ä¤Ë»°¤Ä»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª ¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¸»ú¤À¤±Æþ¤ì¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Ä«¡¢»°¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤éµ¯¤³¤µ¤ì¤ëÆü¾ï¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆ°²è¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÄ«µ¯¤¤ÆTikTok¤ò³«¤¤¤¿¤éºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿§¡¹µ¤¤¬¤Ä¤¡¢¾å¼ê¤¯»£¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»°¤Ä»Ò¤Î°é»ù¡¢À³Ê¤â»°¿Í»°¿§
¡½¡½»°¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ìÍñÀ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«Ê¬¤±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä»ÅÁð¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ìÍñÀ»°¤Ä»Ò¤Ç¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÀ³Ê¤Ï»°¿Í¤È¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤ªºÂ¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î»Ò¤¬µã¤¯¤È¾Ð´é¤Ç¶á´ó¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼¡½÷¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ªºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤â°ìÈÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡½÷¤Ï»º¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸ÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡ª °ìÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢À³Ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°½÷¤ÏÄ¹½÷¤È¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â²£¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÄ¹½÷¤È»°½÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ç¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿²¤«¤·¤Ä¤±¤â»°½÷¤¬°ìÈÖ»þ´Ö¤«¤«¤ê¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½3¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°é»ù¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡© ¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»°¤Ä»Ò¤Î°é»ù¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥ë¥¯6¡ß3¡¢¥ª¥à¥ÄÊÑ¤¨8¡ß3¡¢Î¥Æý¿©2¡ß3¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ»þ´ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤Á¤Ç¤ÏÄ«°ì¤Ï¥Ñ¥Ñ¡¢ÆüÃæ¤Ï¥Þ¥Þ¡¢Ìë¤Ï¥Ñ¥Ñ¤È»þ´Ö¤´¤È¤Ë»°¤Ä»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ´°÷¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¤ËÀö¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤êÎ¥Æý¿©¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é24»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×»°¤Ä»Ò¡¢°é»ù¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬²Ä°¦¤µ¤â3ÇÜ°Ê¾å
¡½¡½µÕ¤Ë3¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»°¤Ä»Ò°é»ù¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç²Ä°¦¤µ¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª »°¤Ä»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÀ¨¤¯¡¢¤É¤³¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤â²¿½½¿Í¤ÈÀ¼¤«¤±¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ê±þ±ç¤·¤ÆÌã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë°¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÄí¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢»°¤Ä»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉãÊì¤È¤â°é»ù¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½3¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æº£¸å¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆýÍÄ»ù´ü¤Î¸«Æ¨¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£¤âÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢Æ°²è¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é»°¤Ä»Ò¤ËÈ±¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤¯°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Âô»³¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤Ã¤Æ»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«»°¤Ä»Ò¤¬·ëº§¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×