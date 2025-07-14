ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢£Ð£Ã£Á¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¡Ö°ìÂÎ´¶¤ò°Õ¼±¡×¡Ö¥ª¥ó¥ª¥ÕÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¡×¡¡¶¯ÎÏ£³¡¦£´ÈÖ¤ÇÂÇÀþ¤±¤ó°ú
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹£±¡½£´¥«¥Ö¥¹¡Ê£±£³Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£²£µËÜÎÝÂÇ¡¢£·£·ÂÇÅÀ¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢£·²ó£²»à¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Íã¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¹ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Â³¤¯¡Ö£Ð£Ã£Á¡×¤³¤È¡¢ÄïÊ¬¤Î¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ÎÍ··âÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¹¥ÁöÎÝ¤ò¸«¤»¤ÆÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï±¦¼ê¼óÄË¤Ç£´»î¹ç¤Ë·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾Àï¤Ï£¹£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²£µËÜÎÝÂÇ¤Ï£Ð£Ã£Á¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°£´°Ì¥¿¥¤¡¢£·£·ÂÇÅÀ¤ÏÆ±£²°Ì¥¿¥¤¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡£¥«¥Ö¥¹¤Ç¤Ï£³ÈÖ¡¦ÎëÌÚ¡¢£´ÈÖ¡¦£Ð£Ã£Á¤ÎÂÇ½ç¤¬ÄêÃå¤·¡¢¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤âÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃçÎÉ¤·¤Î£²¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÂÎ´¶¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¿Ìé¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£µ£·¾¡£³£¹ÇÔ¤ÎÃù¶â£±£¸¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£