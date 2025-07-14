¡Ú¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·è¾¡ÀïÍè¾ì¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ä¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤âÏÃÂê¡ÖCL¤è¤ê¹ë²Ú¡×
¡¡¡þ¥¯¥é¥ÖWÇÕ·è¾¡Àï¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼3¡¼0¥Ñ¥êSG¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥é¥¶¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï13Æü¡¢·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¥Ñ¥êSG¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë3¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÁ´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤àÂç³èÌö¡£32¥Á¡¼¥àÀ©¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Âç²ñ¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥êSG¤Ï¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¡¢²¤½£CL¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤ËÂ³¤Ì´¤Î4´§À©ÇÆ¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Á´À¤³¦ÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âÍè¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉ×ºÊ¤½¤í¤Ã¤Æ´ÑÀï¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö·ÉÎé¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¤«¤Ê¤ê¹ë²Ú¡×¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖCL·è¾¡¤è¤ê¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ç¤â¤ä¤ë¤Î¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þ´Ö¤Ë¤â±Æ¶ÁÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£