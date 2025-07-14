¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡ÖºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦ÁöÎÝ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡×ÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤«¤éÀ¸´Ô¤¹¤ë¡È¿ÀÁöÎÝ¡É¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹4¡½1¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤«¤éÀ¸´Ô¤¹¤ë¡È¿ÀÁöÎÝ¡É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬Â¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÇÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥ä·³¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¥Ò¥ë¤Î90¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó145¡¦5¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËÃ¡¤¤¤Æ¡¢±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£Â³¤¯¡ÈPCA¡É¤³¤È¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤è¤ê±¦Â¦¤òÅ¾¡¹¡£¤³¤ì¤ò²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç½èÍý¤·¤¿¥ä·³¤ÎÍ··â¼ê¡¦¥Ü¥ë¥Ô¤¬°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿¤¬¥»¡¼¥Õ¡£¤³¤ÎÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤¬ÆóÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤²¤ß¤»¤¿¡£»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¼êÁ°¤Ç¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÂ¤ï¤ºËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ËÜÎÝ¤Ø¤ÏÊá¼ê¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ¤«¤é³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ëº¸¼ê¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¡£ÂÇ¤Ã¤¿PCA¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Î¤¨¤¿¡È¿ÀÁöÎÝ¡É¤Ç¤â¤®¤È¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¤â¾Î»¿¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÁöÎÝ¤È¤«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÁöÎÝ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦ÁöÎÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÀþ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¤ÁöÎÝ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¤°Õ¼±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å¡¢ÎëÌÚ¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥¤¥ä¤ÏÄü¤á¤º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬1ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¸å¤ÎÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢82¥Þ¥¤¥ë¡Ê131¡¦9¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ç¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æº¸Á°¤Ø¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï1»àÌµÁö¼Ô¤Ç¥«¥¦¥ó¥È3¡½2¤«¤é83¡¦1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó133¡¦7¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤ä¤ä±Ë¤¬¤µ¤ì¤Æ»°¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÏÆ±¤¸81¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó131¡¦6¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº£ÅÙ¤ÏÄËÎõ¤ËÂª¤¨¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â»°Ä¾¤À¤Ã¤¿¡£9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¥ä·³5ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÁê¼ê¤ËºÇ¸å¤Ï94¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152¡¦4¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÂÇÅÀ¤â¡¢¤³¤³5»î¹ç¤ÏÂÇÅÀ¤¬¤Ê¤¯77ÂÇÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡£»î¹ç³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼3°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿5»î¹ç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤â18ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦222¡£Ä¹ÂÇ¤âÆóÎÝÂÇ¤¬1ËÜ¤À¤±¤È¡¢¤ä¤ä¶ì¤·¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇÅÀ¤³¤½Ìµ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Çº£µ¨29ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇÎ¨¤â¡¦263¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂÇÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÂÇÅÀ¤ÏÁ°¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ÊÂÇÀþ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥ä·³¤ËÏ¢¾¡¤Ç3Ï¢Àï¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢Á°È¾Àï¤ò57¾¡39ÇÔ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÃù¶â18¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°È¾Àï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ãæ¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¡£¹¥Åê¤Îº£±Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ËÍ¤¿¤Á¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ìÂÎ´¶¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£ÃçÎÉ¤··³ÃÄ¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£