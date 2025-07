2025年7月12日、広島グリーンアリーナにて、Ooochie Koochieの全国ツアーがスタートした。 奥田民生と吉川晃司、同じ1965年生まれで同じ広島出身、高校時代からバンド仲間を通して接点のあったふたりが、還暦を迎える2025年に結成。デジタルシングル「GOLD」「OK」「ショーラー」を経てアルバム『Ooochie Koochie』を6月25日にリリース。 その作品を携えて、広島、大阪、福岡、札幌、仙台、名古屋、東京を回り、2025年の最後の日=12月31日の広島グリーンアリーナ公演の追加公演で終わる、7箇所9本の全国ツアーの1本目が、この日。つまり、Ooochie Koochieの、初めてのライブである。 ボーカル&ギターの奥田民生・吉川晃司と共にステージに上がるメンバーは、6人。ドラムは奥田民生のバンドMTR&Yと吉川晃司のバンド、両方のメンバーである湊雅史。ベースは、大神田智彦。キーボードは、奥田民生のMTR&Yから斎藤有太、吉川晃司のバンドからホッピー神山。そして、コーラスでChloe Kibbleとmimiko、という編成で、この9本を回る。 SEが響き、客電が落ち、Ooochie Koochieのふたりが、赤いスパンコールのジャケットと、金のロングコートで登場。 奥田民生が主に歌う曲。吉川晃司が主に歌う曲。ふたりで交互にボーカルをとる曲。ふたりがユニゾンで全編歌い通す曲。奥田民生がギターを放して、ハンドマイクで歌う曲。逆に吉川晃司がギターを置き、ハンドマイクで歌う曲、あるいはスタンドマイクを使う曲。 ギターソロがふたりのバトル状態になる曲。ぴったり息の合ったツインリードを聴かせる曲──などなど、曲によって、お互いの担う役割が変わりながら、ライブが進んで行く。 セットリストは、「ショーラー」「GOLD」「OK」「Three Arrows」など、『Ooochie Koochie』の収録曲を中心に組まれている。事前の取材で本人たちが予告していたとおり、奥田民生・吉川晃司のそれぞれの曲なども演奏された。お互いのリクエストで選んだ曲もあることが、MCで明かされる。 ふたりの持ち曲の中から、いかにもこのユニットで演奏するとハマりそうなものもあるし、一瞬意外に感じるが、実際に聴くとドハマりな曲も、セレクトされている。奥田民生と吉川晃司、お互いのファンが観ても存分に楽しめる内容になっているツアーであるということが、この初日を観てわかった。 最初のMCでは、まず吉川晃司が「ごきげんよう。還暦にして新人のふたりに、満員御礼ありがとうございます」と感謝を伝えたあと、力いっぱい広島弁な掛け合いが、延々とくり広げられる。 挙句、「今日は初日で、広島じゃけえこのトークでええけどさ、ほかの地方行った時、どうしたらええの?」などと言い出す奥田民生。吉川「ノーMCで」奥田「急にしゃべらんようになるんじゃ? はよう終わるよ、それは」。 超満員のオーディエンスは、爆笑と拍手をステージに贈る。後半に奥田民生が「よかったです、60にもなってこんなことができて」と言った時も、同じく、大きな拍手で応えた。 7,500人のオーディエンスを魅了したOoochie Koochieが、次に共にステージに立つのは、この8日後の7月20日、大阪フェスティバルホールになる。 取材・文◎兵庫慎司撮影◎三浦憲治・平野タカシ ■全国ツアー<Ooochie Koochie TOUR>07月12日(土) 広島・広島グリーンアリーナopen16:00 / start17:00(問)YUMEBANCHI 082-249-357107月20日(日) 大阪・フェスティバルホールopen16:30 / start17:30(問)YUMEBANCHI 06-6341-352507月27日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル&ホールopen16:45 / start17:30(問)キョードー西日本 0570-09-242408月11日(月・祝) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaruopen16:45 / start17:30(問)WESS info@wess.co.jp08月22日(金) 宮城・仙台サンプラザホールopen17:45 / start18:30(問)GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info08月28日(木) 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホールopen17:45 / start18:30(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-910009月11日(木) 東京・日本武道館open17:30 / start18:30(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/09月12日(金) 東京・日本武道館open17:30 / start18:30(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/【追加公演】12月31日(水) 広島グリーンアリーナopen15:00 / start16:00(問)YUMEBANCHI 082-249-3571▼チケット全席指定 ¥11,000 […]

