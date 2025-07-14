²¿¤¬µ¯¤¤¿¡Ä¡© Àé²ìÞæÂç¤ÎÁ÷µå¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤è¡×Áö¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¸ÄË¤½¤¦¡Ä¡×
¡ÚMLB¡Û¥í¥¤¥ä¥ë¥º3¡Ý8¥á¥Ã¥Ä¡Ê7·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7·î12Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀé²ì¤¬Á÷µå¢ªÁö¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
7·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7·î12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÂÐ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂç¤ÎÁ÷µå¤¬Ä¾·â¤·¤¿Áö¼Ô¤¬¡¢ÄË¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¤Î¹¶·â¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿¤½¤ÎÎ¢¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢4ÈÖ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ÎÊü¤Ã¤¿Åö¤ê¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÀèÈ¯¡¦Àé²ì¤Ë¸þ¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤ËÈô¤Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£¤³¤ì¤òÀé²ì¤Ï¸«»ö¤ÊÈ¿±þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯ÂÎÀª¤òÀ°¤¨Ä¾¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤¬¡¢¹²¤Æ¤ÆÆ¬¤«¤é¤Îµ¢ÎÝ¤ò»î¤ß¤¿»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î±¦¼ê¤òÄ¾·â¡£¤½¤³¤ÇÄ·¤Í¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬»°ÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅ¾¡¹¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤µ¤Ë¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤·»°ÎÝÉÕ¶á¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌåÀä¤Ö¤ê¤Ë¡¢Àé²ì¤â»×¤ï¤ºÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡Ä¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸ÄË¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö²èÌÌÊÄ¤¸¤¿¤ï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¶ìÌå¡£¤½¤·¤ÆÌåÀä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ5°Ì¡Ë¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤ËÆ±¤¸ºÐ¤Ç2018Ç¯MLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ18°Ì¡Ë»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥¦¥£¡¼¥Þ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÆþ¤ê¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï»Â¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë