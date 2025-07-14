¥Óー¥³¥ó¼°¤Ç²ò¤¯¡ª¡¡TOEIC(R) ¤ÎÊ¸Ë¡¡¦¸ì×ÃÆñÌä¥É¥ê¥ë¡¡ -- ¡ÖÁ°ÃÖ»ì¡×vs¡ÖÀÜÂ³»ì¡×ÌäÂê¡Ú¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡Û

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1. ------- the keynote speech, announcements were made to inform attendees of a schedule change.
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2. TrustField Corporation was awarded a prize for its new software ------- developing a platform to enhance data security.
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3. ------- the increased interest in historic buildings in the area, the city council decided to run a tourism promotion campaign.
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TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).
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