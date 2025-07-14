¡ÖÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¡×¤Ï¤É¤¦±Ñ¸ì¤ËÌõ¤¹¡© ¡ÚËÌÂ¼°ì¿¿¡¡·îÍËÆü¤Î¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¡Û#8
ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ª #8
¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì³Ø¼Ô¡¢ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¡£±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤ÎÂ¿¤¤ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Î´ðÁÃ¤Ï¡¢±ÑºîÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç±ÑºîÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¿ô¡¹¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ò¡Ö¾åµé¡×¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Ëè½µ±Ñ¼ÚÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè0²ó¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°³«»Ï¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÚÎãÂê¡Û¤ÎÏÂÊ¸±ÑÌõÌäÂê¤ËÆÈÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï½Ö»þ¤ËÌõ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º±ÑÊ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢[²òÅú¡¦²òÀâ]¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²òÀâ¤ò°ìÄÌ¤êÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎãÂê¡Û°Ê²¼¤ÎÏÂÊ¸¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î»þ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Î²òÅú¡¦²òÀâ¡Ï
What was going through your mind at that moment?
¡ÖÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿É½¸½¤Ç¡¢¡ÚÎãÂê¡Û¤ÎÆüËÜ¸ìÊ¸¤ò¤¤¤¶±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢think¤Ç¤âÂç¤Þ¤«¤Ê°ÕÌ£¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢What were you thinking at that moment?¡Ö¤½¤Î»þ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÒôÓÍ¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¹Í¤¨¤ä¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¿´Ãæ¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëWhat was going through your mind?¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¡×¤ÎÊ¸»úÄÌ¤ê¤ÎÌõ¤È¤·¤Æ¤Ïcross one¡Çs mind¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ¾Î¢¤ò¤«¤¹¤á¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë½Ö´ÖÅª¤Ë²¿¤«¤ò¤Ò¤é¤á¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢go through one¡Çs mind¤ÎÊý¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆ¬¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡ÖÆ¬¤ò¤«¤±¤á¤°¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤ÎÌõ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢CNN¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç»ô¤¤¸¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·§¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤½¤Î¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î·Á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Äwhat was going through your mind in that moment we just watched?¡Öº£Æ°²è¤Ë¤¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²¿¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û
1. ¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤«¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡£
2. ¤½¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢²¿¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡©
[¸ì¶ç]
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¡×¡§¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢many things, a lot of things¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë²Ì¡×¡§result
[²òÅú]
1.
When I heard the story, many things went through my mind.
When I heard the story, a lot of things went through my mind.
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬¤É¤ó¤É¤óÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤âgo through one¡Çs mind¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
2.
What went through your mind when you heard the result?
What came to your mind when you heard the result?
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ What went through your mind when¡Ä?¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ä¥¤¥áー¥¸¡¢»×¤¤¤¬Æ¬¤ò½ä¤Ã¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ëcome to one¡Çs mind¤ò»È¤¦¤È¡¢¡ÖÆ¬¤Ë¥Ñ¥Ã¤È²¿¤¬Éâ¤«¤ó¤À?¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î1½µ´Ö¡¢¡ÚÎãÂê¡Û¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û¤ÎÆüËÜ¸ì¤ò¸«¤Æ½Ö»þ¤Ë±Ñ¸ì¤ËÌõ¤»¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÌÂ¼°ì¿¿¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë
1982Ç¯À¸¤ì¡£2010Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¸å´üÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£³ØÉôÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸»þÂå¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¼õ¸³½Î¡¢Î´À¹¥¼¥ß¥Êー¥ë¤ÇÆñ´ØÂç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤Î±Ñ¸ì¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¡£¼¢²ìÂç³Ø¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢09Ç¯°ÉÎÓÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô½õ¶µ¡¢15Ç¯¤è¤êÆ±Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¡Ø±ÑÊ¸²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ø±ÑÊ¸²òÂÎ¿·½ñ£²¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¦µæ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¡¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÊÓ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù(NHK½ÐÈÇ¿·½ñ)¡¢¡ØÊ¸Ë¡ÃÎ¼±¤ÈÆÉ²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾åµé±ÑÊ¸²ò¼á¥¯¥¤¥º60¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¡£¶¦Ãø¡Ø¾åµé±ÑÃ±¸ì LOGOPHILIA¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¯¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ø¥Ã¥Àー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÀÀÐ¤¹¤ß¤ì