¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆü¾ïÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¼«¤é¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î°å»Õ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤Î³Î¤«¤Ê²ÄÇ½À¡¡¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ëÀ¸Â¸´ü´Ö¡×¤Î´µ¼Ô¤â
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´ËÏÂ¥±¥¢°å¤Î»³ºê¾ÏÏº»á¤¬¼«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¡£Ê»¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Î×¾²»î¸³¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¸Â¸´ü´Ö¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤òÄ¶¤¨¡¢QOL¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡Ö³Î¤«¤Ê²ÄÇ½À¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¸÷¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡2025Ç¯5·î¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î¤½¤ÎÆü¤Ï²÷À²¤À¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤ò¼è¤ê°Ï¤àÌÚ¡¹¤Î¼ãÍÕ¤¬Í¥¤·¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°²Ê³°Íè¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢4·îËö¤Ë¼õ¤±¤¿CT¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡²¹¸ü¤Ê¼ç¼£°å¤Ï¡Ö1·î¤ÎCT¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡19Ç¯5·î¡¢Î¾Â¦ÇÙ¤ËÂ¿È¯Å¾°Ü¤Î¤¢¤ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢6Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£3¥«·î¸å¤ÎCT¸¡ºº¤ÎÍ½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¼Õ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ³°Íè¤ò¼¤·¤¿»ä¤Ï¡¢µ¢¤êÆ»¡¢¤³¤Î6Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18Ç¯9·î¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£11·î¤Ë¼õ¤±¤¿¼ê½Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï70¡ó¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ò80¡ó¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉÌÜÅª¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢²¼Î¡¡¢¼êÂ¾É¸õ·²¤È¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤ÊÉûºîÍÑ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£
¡¡ºßÂð´ËÏÂ¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á24»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎË¬Ìä¿ÇÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ1¥«·î¤Û¤ÉµÙÌô¤·¡¢¸ºÌô¤·¤ÆÅêÍ¿¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÉûºîÍÑ¤Ï½Ð¸½¤·¤¿¡£19Ç¯5·î¡¢·Ð²á³ÎÇ§¤ÎCT¸¡ºº¤ÇÎ¾Â¦ÇÙ¤ÎÂ¿È¯Å¾°Ü¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±äÌ¿¼£ÎÅ¤ËÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼£Ìþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±äÌ¿ÌÜÅª¤Î¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇºÇÁ±¤È¤µ¤ì¤ëÉ¸½à¼£ÎÅ¡Ê¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ë¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï17¡ó¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÂÑ¤¨Æñ¤¤ÉûºîÍÑ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤â¤¢¤ëË¬Ìä¿ÇÎÅ¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£½Ï¹Í¤ÎËö¡¢¸å¤Ï¤¬¤ó¤Î¼«Á³·Ð²á¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤·¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼£ÎÅ½ªÎ»¸å1¥«·î¤â¤¹¤ë¤È¡¢ÉûºîÍÑ¤âÈ´¤±¤Æ¡¢»Å»ö¤â´Þ¤á¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³·Ð²á¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢Ç¾Î¢¤Ë¡¢»ä¤Î³Ð¸ç¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤Î¡¢¤½¤Î»þ¤Î¡¢Èá¤·¤²¤ÇÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢É¸½à¼£ÎÅ°Ê³°¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÉûºîÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤È´¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¢¤¨¤Æ»à¤ËµÞ¤°¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤óÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É¸½à¼£ÎÅ¤Î¸½¼Â¤È²ÝÂê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼£Ìþ¤òÁ°Äó¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÉûºîÍÑ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤É¸½à¼£ÎÅ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤ÇÎ¥Ã¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î½ªËö´ü¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë2ÅÙ¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÃÀÞ´¶¤ÈÌµÎÏ´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»à¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë
¡¡¤Þ¤º¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¿É¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ºÃÀÞ¤¬°ì¤Ä¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡ÖÁá¤¯»à¤Ë¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡Ö¤ï¤é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂåÂØÎÅË¡¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¤¬¡¢Â¸µ¤ò¸«¤ë¤¬¤´¤È¤¯Ë¡³°¤ÊÈñÍÑ¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Æó¤ÄÌÜ¤ÎºÃÀÞ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÃÀÞ´¶¤ÈÌµÎÏ´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»à¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤òÊä´°¡¦ÂåÂØ¤¹¤ë¡¢ÉûºîÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢¹â³Û¤Ç¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢°åÎÅ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿·ë²Ì
¡¡¤½¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤ÎÁý¿£¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍÞÀ©¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯²º¤ä¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ØÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¡Ù¡Ê¤¬¤ó¤ÎÁý¿£¤ò°ìÄê¤ÎÉý¤ÎÃæ¤ÇÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¡Ë¤Î±äÄ¹¤òÌÜ»Ø¤¹¼£ÎÅË¡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÂåÂØÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÊª¤òÃµ¤·µá¤á¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Â¿È¯Å¾°ÜÉÂÁã¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½Ì¾®¡¦¾Ã¼º¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ïº¸±¦ÇÙ¤ËÊ£¿ô¤Î¾®¤µ¤ÊÅ¾°ÜÉÂÁã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´ËÏÂ¥±¥¢°å¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë ¤¬¤ó¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤»î¤ß¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡¢22Ç¯¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÀÛÃø¤Ï»ä¼«¿È¤Î¸Ä¿ÍÅªÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ½Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤«¤éÎ¥Ã¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÇÙ¤ä´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Î×¾²»î¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ»¥è¥Ï¥Í²ñºùÄ®ÉÂ±¡¤ä¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤Î²¼¤Ë¡¢23Ç¯1·î¤«¤é24Ç¯12·î¤Þ¤Ç¡¢°å»Õ¼çÆ³·¿¼«¼çÎ×¾²»î¸³¤È¤·¤Æ¡ÖÂè1ÃÆ¡Ø¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡ÙÎ×¾²»î¸³¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÊÅö½é¤Ï23Ç¯1·î¤«¤é24Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç24Ç¯12·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¡Ë¡£
Åü¼Á¤òÀ©¸Â¤·¡¢¹â»éËÃ¿©¤Ë
¡¡¤¬¤ó¤â´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤Ï¡¢À®Ä¹¤·Â¸ºß¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È±ÉÍÜ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯Ê¬Îö¡¦Áý¿£¤¹¤ë¤¬¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂå¼ÕÆÃÀ¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤ÎÅü¼Á¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¼£ÎÅË¡¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê1¡Ë¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¤¬¤ó¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÅü¼Á¤òÀ©¸Â¤·¡¢Åü¼Á¤ËÂå¤ï¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¹â»éËÃ¿©¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Åü¼ÁÀ©¸Â²¼¤Ç¤Î¹â»éËÃ¿©¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¬¤ó¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¹³¤¬¤ó¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥±¥È¥óÂÎ¤â»ºÀ¸¤¹¤ë¡£¾åµ¤Ï¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¥±¥È¥ó¿©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤Ç¤ÏÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ®¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶Â§¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆ±»þ¤Ë¡¢¿©¸å¤Î¾å¾º¤·¤¿·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÁý¿£°ø»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿©¸å·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¶ËÎÏÍÞÀ©¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤âÍÞÀ©¤·¤Æ¤¬¤óºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¥á¥È¥Û¥ë¥ß¥ó¡ÊM¡Ë¤ò¿©Á°¤ËÉþÍÑ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹³¤¬¤ó¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¡ÊD¡Ë¤äEPA¡ÊE¡Ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¡£
MDEÅü¼ÁÀ©¸Â¥±¥È¥ó¿©
¡¡¡Ê1¡Ë¡¢¡Ê2¡Ë¤òÊ»¤»¤Æ¡ÖMDEÅü¼ÁÀ©¸Â¥±¥È¥ó¿©¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬´ðËÜÅª¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÅË¡¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÄê´ü´ÖËè¤Ë¡Ê3¡Ë¤¬¤ó¤ÎÁý¿£ÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¨¥ó»À¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¯¥¨¥ó»ÀÎÅË¡¡×¤ä¡¢¡Ê4¡ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ËÅ¬±þ¤Î¤¢¤ë·Ð¸ý¹³¤¬¤óºÞTS-1¤ò¡¢ÉûºîÍÑ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÄãÍÑÎÌ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¾¯ÎÌ¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡×¡¢¼¡¤Ë¡Ê5¡Ë¤¬¤óÁÈ¿¥¤Î»ÀÀ²½¤ä¡¢¤¬¤óºÙË¦Æâ¤Î¥¢¥ë¥«¥ê²½¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¬¤ó¤ÎÁý¿£ÍÞÀ©¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥«¥êÎÅË¡¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥¢¥ë¥«¥êÎÅË¡¡×¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³³«»Ï°Ê¹ß¤ÎÃÎ¸«¤ÇÅÓÃæ¤«¤éÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¾å¤¬Î×¾²»î¸³¤Î¼ÂºÝ¤À¡£
¡¡Âè1ÃÆÎ×¾²»î¸³¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï7Ì¾¡Ê40Âå¡Á60Âå¤Î½÷À3Ì¾¡¢ÃËÀ4Ì¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁCT¸¡ºº¤Ç¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ëRECIST¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¡¢µÒ´ÑÅªÉ¾²Á²ÄÇ½¤Ê»²²Ã¼Ô¤Ï5Ì¾¡£¤¦¤Á1Ì¾¤ÏÆÃÎãÅª¤Ë¡ÖMDEÅü¼ÁÀ©¸Â¥±¥È¥ó¿©¡×¤Î¤ß¤Ç¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï4Ì¾¡ÊA¡ÁD»á¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
É¸½à¼£ÎÅ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿
¡¡A»á¤ÏºÇ½é¤«¤éÉ¸½à¼£ÎÅ¤ËµñÈÝ´¶¤ò»ý¤ÄÉ¸½à¼£ÎÅÌµ¼£ÎÅ¼Ô¡¢B¡ÁD»á¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¤¿¤áÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤À¡£
¡¡B»á¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ¤Î1¼¡¼£ÎÅ½ªÎ»¸åÎ¥Ã¦¡¢C»á¤Ï1¼¡¼£ÎÅÅÓÃæÎ¥Ã¦¡¢D»á¤Ï2¼¡¼£ÎÅ½ªÎ»¸åÎ¥Ã¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÎ×¾²»î¸³¤Ï¡¢A»á¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ¤Î1¼¡¼£ÎÅ¡¢B¡¢C»á¤Ï2¼¡¼£ÎÅ¡¢D»á¤Ï3¼¡¼£ÎÅ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Î×¾²»î¸³´ü´ÖÃæ¤ÎÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï4Ì¾Ãæ2Ì¾¤Ë·ÚÅÙ¤Î²¼Î¡¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Î×¾²»î¸³´ü´ÖÃæ¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡áÀ¸Ì¿¤Î¼Á¡ËÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢A»á¤ÏÉÔÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬B¡ÁD»á¤ÎQOL¤ÏÎ×¾²»î¸³»²²ÃÁ°¤è¤ê¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¡×¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ø¤¬¤ó²½³ØÎÅË¡¥ì¥¸¥á¥ó¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯²þÄûÂè8ÈÇ¡Ù¡ÊÍÓÅÚ¼Ò¡¢25Ç¯¡Ë¤¬Îã¼¨¤¹¤ë¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤Î¡ÖÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¡×Ãæ±ûÃÍ¤Ï1¼¡¼£ÎÅ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï12.1¥«·î¡¢2¼¡¼£ÎÅ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï8.4¥«·î¡¢3¼¡¼£ÎÅ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï5.6¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÎ×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÄ¹ÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¤Ï1¼¡¼£ÎÅ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëA»áÌó7¥«·î¡¢2¼¡¼£ÎÅ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëB»áÌó15¥«·î¡¢C»áÌó9¥«·î¡¢3¼¡¼£ÎÅ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëD»á¤ÏÌó12¥«·î¤À¤Ã¤¿¡£A»á°Ê³°¤ÏÁ´°÷É¸½à¼£ÎÅ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î×¾²»î¸³¤Î´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¸Â¸´ü´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡1ÅÀÌÜ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¹³¤¬¤óºÞTS-1Ã±ÆÈ¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¸Â¸´ü´ÖÃæ±ûÃÍ¤ÏÌó12¥«·î¤È¤¤¤¦Êó¹ð¡Ê04Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¡2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¡Ø¤¬¤ó²½³ØÎÅË¡¥ì¥¸¥á¥ó¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬Îã¼¨¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅ¤ÎÀ¸Â¸´ü´ÖÃæ±ûÃÍ¤Ï¡¢1¼¡¼£ÎÅ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï31¥«·î¡¢2¼¡¼£ÎÅ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï16.8¥«·î¡¢3¼¡¼£ÎÅ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï10.8¥«·î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¾åµ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆA¡ÁD»á¤Î¡¢Î×¾²»î¸³³«»Ï»þ¤«¤é½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸´ü´Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´°÷23¥«·îÁ°¸å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀè½Ò¤·¤¿TS-1Ã±ÆÈÎÅË¡¤ÎÌó2ÇÜ¤ËÁêÅö¤·¡¢¤«¤ÄB¡ÁD»á3Ì¾¤Ï¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤âÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ê¤Ê¤ª¡¢A»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³´ü´Ö¤¬É¸½à¼£ÎÅ¤ÎÀ¸Â¸´ü´ÖÃæ±ûÃÍ31¥«·î¤è¤ê¤âÃ»¤¤¤¿¤áÈæ³Ó¤Ïº¤Æñ¡Ë¡£
¡¡Á´°÷¡¢Å¾°ÜÉÂÁã¤ÏÁýÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ìÉÂ¾õ°²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢25Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÂè1ÃÆÎ×¾²»î¸³¤Ë½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿Âè2ÃÆÎ×¾²»î¸³¤Ë»²²Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤â»Å»ö¤â´Þ¤áÄÌ¾ï¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¡¢Âè2ÃÆÎ×¾²»î¸³¤Î»²²Ã±þÊç¤ÏÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡º£¸å¡¢°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê1¡ËÉ¸½à¼£ÎÅ¤È¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡º£²ó¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ï´û½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤ÎÂå¼ÕÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»°¤Ä¤ÎÂåÂØÎÅË¡¤È¡Ö¾¯ÎÌ¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡×¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢A¡ÁD»á¤Ï»°¤Ä¤ÎÂåÂØÎÅË¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢TS-1Ã±ÆÈÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¤è¤ê¡¢º£¸å¡¢ÉûºîÍÑ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢QOL¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢À¸Â¸´ü´Ö¤Î°ìÄê¤Î±äÄ¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤Ï¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤Î¸Â³¦¤òÊä´°¡¦ÂåÂØ¤Ç¤¤ë¼£ÎÅË¡¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¹â³Û¤¬¤ó¼£ÎÅÈñ¤Î·Ú¸º
¡¡25Ç¯4·î10Æü¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¤¬¤óÀìÌç°å¤Çºî¤ëJCOG¡ÊÆüËÜÎ×¾²¼ðáç¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë°åÎÅ·ÐºÑ¾®°Ñ°÷²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢17¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë·î¤´¤È¤ÎÌôºÞÈñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·î50Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÃæ±ûÃÍ¤Ç59¡ó¡£¤Þ¤¿¡¢17¡ó¤Î´µ¼Ô¤Ï·î³Û100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈñÍÑÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¡Ö¤¬¤ó°åÎÅ¡×¤Î²ÄÇ½À
¡¡ºòº£¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬ÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌôºÞÈñ¤Î¸Ä¿ÍÅªÉéÃ´¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¹â³Û²½¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¬¤ó°åÎÅ¤ÎÌôºÞÈñ¤Ï¡¢½¾Íè°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂè1ÃÆÎ×¾²»î¸³¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÌôºÞÈñ¤Ï¹³¤¬¤óºÞTS-1¤â´Þ¤á¤ÆºÇÂç¤Ç1¿Í1¥«·î5Ëü±ß¼å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1ÃÆÎ×¾²»î¸³¤Ë½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿Âè2ÃÆÎ×¾²»î¸³¤Ç¤Ï1¿Í1¥«·îÌó3Ëü5000±ß¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹â³Û¤ÊÉ¸½à¼£ÎÅ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¡Ö¤¬¤ó°åÎÅ¡×¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×Î×¾²»î¸³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆNHK¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð²á¤¬¡¢3·î¡¢4·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆNHK BS¤Ê¤É¤Ç3²óÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£Î×¾²»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÎ×¾²»î¸³»²²Ã¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¡¢»ä¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¤·¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤Ê¤É¼ï¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Î×¾²»î¸³¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡ÖÉÔÊÐÉÔÅÞ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëNHK¤À¤«¤é¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤¸½¾õ¤ò¡¢¹ÎÄêÅª¤ËÊü±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
Â¾¤Î¸Ç·Á¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸úÀ
¡¡Åö¡ÖÂè1ÃÆÎ×¾²»î¸³¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤ÇÉ¸½à¼£ÎÅ¤«¤éÅÓÃæÎ¥Ã¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤ä°ß¤¬¤ó¤Ê¤É²ô¤òºî¤ëÂ¾¤Î¸Ç·Á¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸úÀ¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤â´Þ¤á¾Íè¤Î¤¬¤ó°åÎÅ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤â°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÎ×¾²»î¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤ÎºûÀîÍÛÊ¿Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤Î»Ù±ç¤ÎÎå¤Þ¤·¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤ËÃíÌÜ¤òÄº¤¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾²»î¸³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»³ºê¾ÏÏº¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¤Õ¤ß¤ª¡Ë
°å»Õ¡£1947Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±ÂçÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¡£90Ç¯¡ØÉÂ±¡¤Ç»à¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£6Ç¯Á°¤Ë¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö¤¬¤ó¶¦Â¸ÎÅË¡¡×¤òÌÏº÷¡£2022Ç¯¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤òµ¤·¤¿¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´ËÏÂ¥±¥¢°å¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë ¤¬¤ó¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤»î¤ß¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯7·î10Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¾²ÃÈË¼,
Áòº×,
¿À»ö,
ÆÁÅç,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ï·¸å,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼