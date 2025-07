歌手、タレントの早見優(58)が13日、東京・大手町三井ホールでソロライブ!「夏色のナンシー祭り2025〜裸足でdancin'dancin'〜」を開催。愛娘ありささんとデュエットするなど計18曲を熱唱し、ファンを熱狂させた。

2022年、デビュー40周年を記念して始動した真夏のソロライブ「夏色のナンシー祭り」は今年、3回目を迎えた。今回は「裸足でdancin’dancin’」をテーマに掲げた。「裸足で−」は早見の楽曲「溶けるようにkiss me」の歌詞から引用した。

青く光り輝く衣装を身にまとった早見はオープニングで「恋のブギウギトレイン」を熱唱。待ちわびたファンはうちわのサイリウムを左右に振りながら一瞬にして総立ちとなり、ノリノリで踊り始めた。

同ライブには毎回ゲストが登場する。1人目は米国から帰国したばかりの愛娘ありささん。「一緒にデュエットしよう!」という母の提案を受け、「make lemonade」(メイク レモネード)を初披露。白い天使を思わせる衣装に身を包み、初々しい歌声でファンを魅了した。ありささんは「ファンのみなさんがとってもあたたかく、すごく楽しかった!!」と感謝した。

さらに、もう1人のゲストとして藤井隆が自身の大ヒット曲「ナンダカンダ」を歌いながら登場。福岡から駆け付けたばかりの藤井は開口一番「すてきな早見優さんとご一緒できるのはとってもうれしい!今日も楽しみで仕方なかったんです」と久しぶりの再会を喜んだ。藤井は早見に楽曲を提供している間柄だけに、一緒にデュエットしたいと主張。「渚のライオン」を2人で歌い上げた。

早見は代表曲「夏色のナンシー」でグランドフィナーレを飾った。ライブの最後に、早見は「来年の夏も夏色のナンシー祭りを開催してほしいですか?」とファンに聞くと「YES!」と大声で返ってきた。

「今年で3年目を迎えたナンシー祭り、みんな夏はこのライブに参加してくれることを楽しみにしてくださっていてとってもうれしい!これから続けていきたい!!」と語った。

▽セットリスト

(1)恋ブギウギトレイン−English ver.−

(2)GET UP

(3)Love Light

(4)BEAT LOVER

(5)DISCO de DISO

(6)make lemonade(with ありさ)

(7)ゴンドラムーン(with ありさ)

(8)急いて!初恋

(9)PASSION

(10)Right Here Right Now

(11)溶けるように kiss me

(12)ナンダカンダ(藤井隆)

(13)渚のライオン(with藤井隆)

(14)Tonight

(15)誘惑光線・クラッ!

(16)REMEMBER?

〜アンコール〜

(17)ラッキーリップス

(18)夏色のナンシー

▽サポートミュージシャンKey:富田謙

Gt.:高木大丈夫

Drs:宮川剛

Ba.:南條レオ

Chor:寺内しおえ/小西まみ