A¤§! groupËöß·À¿Ìé¤¬¥³¥ó¥È»²Àï¡ª¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä!?
7·î14Æü¡Ê·î¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤Ï¡¢¡Ö¾åµþ¤·¤¿¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È¥³¥ó¥È¤·¤Á¤ã¤¦¤¾SP¡×¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤à¡ª
¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×½àÍ¥¾¡¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¡ÖTHE W¡×Í¥¾¡¤Î3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢¡ÖM-1¡×½àÍ¥¾¡¤Çº£Àä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ò¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á½¸·ë¡ª
ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡È¥Ï¥°¡É¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡£¤³¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¤È3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤«¤Ê¤Ç¤¬Ä©Àï¡ª¿·¤·¤¤Ì¡ºÍ¤Î·Á¤ËÂç¸ç¤â¡Ö°Õ³°¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤ÎÌ¡ºÍ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£
A¤§! group¡¦Ëöß·À¿Ìé¤¬¡Öº£²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤«¤Ê¤Ç¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤Ç¤ÏÂç¶½Ê³¡ª¡Öº£Æü¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥È¤¬¡Ê¤¢¤ë¤«¤â¡Ë¡×¡Ö2¿Í¤¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¼þ°Ï¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤Ç¤Ï²äÁ³¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
ÃæÈ×¤Î¤ªÂê¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¾®Çþ²Á³Ê¹âÆ¤¬Ä¾·â¤·¤Æ¤ë²ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦»û²È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·»û²È¤¬Í½Äê¤Ë¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾ïÏ¢ÁÈ¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤È3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¤ÏÂç¤¤¯Æ°ÍÉ¤·¡¢Â¨¶½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Å¸³«¤Ë¡Ä¡ª¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¾ïÏ¢ÁÈ¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Ëöß·¤â°ì½ï¤Ë ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏª¹ü¤ËÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ª¤«¤Ê¤Ç¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Ëöß·¤È¤Î¥³¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢30ÉÃ¤ÎÀ©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯ºîÀï²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËë¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥³¥ó¥È¤¬Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢Ëöß·¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä!? Ëöß·¤È¤Î¡È¥Ï¥°¡É¤òÁÀ¤¦¤«¤Ê¤Ç¤Î»×¤¤¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«!? ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é¼Ô¾ðÊó
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¿³ºº°÷¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§Ëöß·À¿Ìé¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢Ê¿²¬³¤·î¡ÊÆü¸þºä46¡Ë
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡§¥³¥Ã¥È¥ó¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º ¢¨50²»½ç