¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅê¼ê¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Á°ÅÄÍª¸à¡¡Âçºå¶Í°þ»þÂå¤Î²¸»Õ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5-3³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¡ÚÄ¾·â¥³¡¼¥ë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Á°ÅÄÍª¤ÎÂçºå¶Í°þ»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë
¡½¡½¥×¥í½é¾¡Íø¤Ç¤¹
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Îý½¬Ãæ¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¤¤ç¤¦¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤È¤¤Ë¾¯¤·ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉ¬¤º¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡Êº¹¤·Æþ¤ì¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¨¡¼¥ë¡©
¡¡¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×