¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÏºÍÇ½¡ª ¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤Éð´ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¿´Íý³ØÅª¤ÊÍýÍ³
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡½¡½¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¡É¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÙ¶¯¡¢»Å»ö¡¢¶Ú¥È¥ì¡Ä¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÅ¬¤·¤¿¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤áÊý¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¡© ³ÍÆÀ·¿¡¢¤½¤ì¤È¤âËÉ¸æ·¿¡©
¡¡¿Í¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö³ÍÆÀ·¿¡×¤È¡ÖËÉ¸æ·¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£³ÍÆÀ·¿¡§
¡ÖÀ®¸ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢Â¿¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤¤¤È¤ï¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ËÉ¸æ·¿¡§
¡Ö¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¿µ½Å¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Ë»×¹Í¤¬ÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö vs ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡½¡½¤É¤Ã¤Á¤Î¹Í¤¨Êý¤ÇÀ®²Ì¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡©
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Éô²¼¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ÊýË¡¤ËÇº¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤¤Ê»î¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎA¤ÈB¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ä¤ëµ¤¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡A¡§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë
¡¡B¡§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤¤¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¾ï¤Ë´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬³ÍÆÀ·¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÉ¸æ·¿¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¿´Íý³Ø¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë