ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ó¡¼¡×ÃÆ¡¡µÜÂô¤ê¤¨¥Ñ¥ï¡¼¡¡²°º¬³«¤¥¨¥¹¥³¥ó¤ÎµÕÉ÷²¿¤Î
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£´¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÀÄ¶õ¤á¤¬¤±¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦Íã¤«¤é¤ÏËÜÎÝÊý¸þ¤Ë¿á¤¯µÕÉ÷¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ëµ®½Å¤Ê¥¢¡¼¥Á¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö´°àú¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÉ÷¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÌá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÉ÷¤Ï¡ËÁ´¤¯Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥ª¥Ã¥±¡¼¡£¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡1¡½0¤Î5²ó1»àÆóÎÝ¤À¡£ÏÓ¤ò¾ö¤ß¤Ê¤¬¤éÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¤¤¿7¹æ2¥é¥ó¡£»Ë¾å½é¤Î¥ë¡¼¥Õ¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿23Ç¯7·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇµÇ°¤Î1È¯ÌÜ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç²°º¬¤¬³«¤¤¤¿»î¹ç¤Ï3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿Á°Æü¤ÏÂçÊª½÷Í¥¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¡£¼ñÌ£¤Î½ñÆ»¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬Ç°´ê¤Î½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£µÜÂô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢5²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬¤È2¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£À¶µÜ¹¬¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£90Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¥Ã¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ó¡¼¡×¤Î¤»¤ê¤Õ¤¬Î®¹Ô¡£¡Ö¤ê¤¨¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÃù¶â17¤È¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤Ë21¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¤¬É¬Í×¤À¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¡¼¥Ö¡¦¥æ¡¼¡¢À¶µÜ·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ21¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¤Û¤É¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë