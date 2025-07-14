¡Ö¤Ï¤é¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×ÁêÊý¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡©¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹ÀîÀ¥Ì¾¿Í¤ÎÌîµåÁª¼ê²èÁü¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¤ÎÀîÀ¥Ì¾¿Í¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¤Ç¤¢¤ë½÷À·Ý¿Í¡¢¤Ï¤é¡Ê35¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡©¡¡¤ÊÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÀ¥Ì¾¿Í¤Ï¡¢²áµî¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼êÌ¾´Õ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿DeNA¾¡Ëô²¹»Ë³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤Ï¤é¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä»÷¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¿ÆÀÌ´¶¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤é¤Ï17Ç¯¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·»á¡Ê44¡Ë¤ËÁõ¤ÃÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿»Ñ¤òX¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£