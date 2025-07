ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・イベント2025」が、2025年9月4日(木)から順次スタート!

昼も夜も圧倒的なスケールで日本のハロウィーンを盛り上げるスペシャルイベント。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のゲストもゾンビも一緒になって踊り狂う伝説的ナイトショー『ゾンビ・デ・ダンス』

2025年は新アーティスト「King Gnu」とのコラボも決定し、熱狂的な音楽とパフォーマンスでハロウィーンの夜を盛り上げます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』ゾンビ・デ・ダンス

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:18:00〜パーククローズ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゲストもゾンビも一緒になって踊り狂う伝説的ナイトショー。

2025年は新アーティスト「King Gnu」とのコラボも決定し、熱狂的な音楽とパフォーマンスでハロウィーンの夜を盛り上げます!

書き下ろし新曲『SO BAD』が発表され、2025年7月14日(月)から秋の新TVCMが一部公開スタート。

“正気を失う”ほどの恐怖と熱狂が融合する最新のエンターテイメントに期待が高まります。

新曲『SO BAD』は、イベント期間中の日没後にパーク中がゾンビの恐怖に包まれる中で、ゲストとパークが一体となって踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のために「King Gnu」が書き下ろし。

2025年の『ゾンビ・デ・ダンス』は、「King Gnu」の新曲『SO BAD』を中心に、ゾンビもゲストも踊り狂うダークでエネルギッシュなサウンドにより、一層パワーアップします。

振付も一新され、ゲストはパーク全体を舞台に“正気を失って”踊り狂うような体験を味わえます。

さらに、凶悪ゾンビを乗っ取り狂暴化させる「ゴースト」や治安部隊“レグルス・プライド”が新登場し、ストリート中で新曲『SO BAD』が鳴り響く予測不能な夜が訪れます。

また、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』では、『SO BAD』が期間限定で搭載され、スリリングな楽曲と共に上空を疾走する爽快感を体験できます。

King Gnu 常田大希コメント

ニューアンセムになるのであろう新曲『SO BAD』。

ヌーにとって久しぶりの凶悪且つオルタナティブなチューンが出来上がりました。

ハロウィーンに相応しい最悪で最高〜の出来ですので、ライブで爆上げするのが楽しみ♡



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーン・プロジェクト統括ディレクター 鶴隼人 コメント

クールかつ革新的なサウンドが聴く人を圧倒する「King Gnu」と『ゾンビ・デ・ダンス』のコラボレーションが実現に至ったことを本当に嬉しく思います。

これまで以上に、さらに狂暴になった今年の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』だからこその、エンターテイメントに込めた想いを、楽曲制作前から直接、常田様にお話させていただきました。

パーク中が一体となり超熱狂できる体験こそが『ゾンビ・デ・ダンス』の最大の魅力です。

『SO BAD』が夜のパークに響き渡ることが今から待ち遠しいです。

ゲストの皆さまには、『ゾンビ・デ・ダンス』の振付けも事前にチェックいただき、「最悪で最高」なこの楽曲をパークで全身で感じながら、“正気を失って”踊り狂っていただきたいです。



King Gnu 『 SO BAD 』 ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

期間: 2025年9月5日(金)〜 11月3日(月)

King Gnu 『 SO BAD 』 ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドも期間限定開催が決定!

『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の イベント 期間中、大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも新曲 『 SO BAD 』 を搭載します。

スリリングな楽曲とともに、上空を疾走する究極の 爽快感があふれるライド ・アトラクション体験を楽しめます。

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』にも搭載します

※搭載期間は予告なく変更する場合があります

TVCM

放送予定日 2025 2025年7月14日(月)より順次放送予定

放送エリア 関東/関西/中部/ 関東/関西/中部/九州(福岡九州(福岡、、熊本のみ)/中四国(広島熊本のみ)/中四国(広島、、岡山岡山、、香川のみ)香川のみ)

2025年の『ゾンビ・デ・ダンス』の 新曲 『 SO BAD 』 がテーマソングの秋の新 TVCM を公開!

この CM には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンブランドアンバサダーの北村匠海さんが出演。

“正気を失う”ほど強烈な『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の超刺激で、北村さんは全身のリミッターがはずれ、「人生には、まともじゃいられない日が必要だ!」と叫びながら、狂気の笑みを浮かべてゾンビたちと 踊り狂います。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式 WEB サイト でも期間限定公開します。

『ゾンビ・デ・ダンス』×「King Gnu」初コラボ!新曲『SO BAD』&新CM公開の紹介でした。

© Nintendo

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「King Gnu」とコラボ決定!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』ゾンビ・デ・ダンス appeared first on Dtimes.