ÉÔ°Â¤Ç¿À·Ð¼Á¤ÊÇ¤Ï¡ÖÆÍÈ¯Àç¯æù±ê¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ä¥«¥Ê¥À¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ
Ç¤ò¶ì¤·¤á¤ëÆÍÈ¯Àç¯æù±ê
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÇÆÃÈ¯Àç¯æù±ê¡ÊFIC¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
²¼ÉôÇ¢Ï©´¶À÷¾É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò¼¨¤¹ÉÂµ¤¤Ç¡¢ÇÓÇ¢¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç¤Ï¿É¤½¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢Ç¢¤Ë·ì¤¬º®¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ºÙ¶Ý´¶À÷¾É¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢FIC¤ËØí´µ¤·¤¿Ç¤ÎÇ¢¤ò¸¡ºº¤·¤Æ¤â¶Ý¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤Û¤«¤Î´¶À÷¾É¤Ê¤É¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢½Ã°å¤ÏFIC¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
FIC¤ÏÆÍÁ³È¯¾É¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·FIC¤ò²¿ÅÙ¤âºÆÈ¯¤¹¤ëÇ¤Ï¡Ö¿À·Ð¼Á¤ÇÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥«¥Ê¥À¤ÎÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
FIC¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Ç¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¤³¤ÎÉÂµ¤¤òºÆÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âºÆÈ¯¤·¤¿Ç¤Î2³ä¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê°Â³Ú»à½èÃÖ¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖFIC¼«ÂÎ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛµÞ¼£ÎÅ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê°Â³Ú»à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ëÂç³Ø¤ÎMarion Desmarchelier¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï½¾Íè¡ÖÇ¤ÎÂÎÆâ¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»É·ã¤ÈÈ¿±þ¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Î²á¾ê¤ÊÊü½Ð¤¬ç¯æùÊÉ¤ÎÀÜ¹çÉô¤ò½ý¤Ä¤±¡¢ÄË¤ß¤ä±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¿À·Ð¤òÏª½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂ»½ý¤Î¤¿¤á¤ËÉû¿Õ¤ÎÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤äÉÔ²÷¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²²ÉÂ¤ÇÆâ¸þÅª¡×¤ÊÇ¤¬ºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Marion¤µ¤ó¤é¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢FIC¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿33·ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖFIC¤ò°ìÅÙ¤À¤±·Ð¸³¤·¤¿Ç¤È¡¢ºÆÈ¯¤·¤¿Ç¤È¤Î´Ö¤ËÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¼Ô¤ÎÇ¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²²ÉÂ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤¬²²ÉÂ¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¼«¿È¤Î¹¶·âÀ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ÔÆ°ÆÃÀ¤ò´ª°Æ¤·¤Æ¤â¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö½é¤ÏÉÔ°Â¤¬¤Á¤Ç¹¶·âÅª¤ÊÇ¤Ïç¯æù±ê¤òºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶²ÉÝ¿´¤¬¶¯¤¯¤ÆÆâ¸þÅª¤ÊÇ¤ÎÊý¤¬FICºÆÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈMarion¤µ¤ó¡£
Àº¿À¾õÂÖ¤¬ÇÓÇ¢¤Ë±Æ¶Á¤«
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖFIC¤Ïç¯æù¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÇ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤È°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¢Ï©¤Î±ê¾É¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬ÇÓÇ¢¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¤¬Ë¾¤à¤È¤¤Ï²ÈÂ²¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢Ê£¿ô¤Î°ÂÁ´¤Ê±£¤ì¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥ó¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¤â¡¢Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢Ç¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤½¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢°¦Ç¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÅµ¡§Extreme Skittishness in Your Cat Could Be a Sign of a Mysterious Disease