¡Ø²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¹¥ー¸¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä»ÒÇ¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÎÍÍ»Ò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È8ËüºÆÀ¸¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î£÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¸¤¤ÈÇ¤Î¿Æ¥Ð¥«Æüµ¡¡¥Ï¥¹¥ー&¥È¥¤¥×ー&¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤Ë¤¤¿¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»ÒÇ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç8.2Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤¢Ë·²¿¤·¤Æ¤ë¤Îwww¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Å·ºÍ¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¹¥ー¸¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Û
¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
¤´ÈÓ¤ÈÆü²Ý¤Î¤ª²È¤Î¸«²ó¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÃçÎÉ¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ï¤ó¤³¥³¥ó¥Ó¡£°ìÊý¡¢¤¸¤å¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¥³¥ó¥Ó¤â¥¦¥È¥¦¥È¡£ÇÍÑ¤ªÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇÃçÎÉ¤¯Ì²¤ê»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é1»þ´Ö¸å¡£4·»Äï¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë2³¬¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤ó¤¯¤ó¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃãÂÀÏº¤¯¤ó
²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÀèÆ³¤¹¤ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤ÆµÞ¤¤¤Ç1³¬¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¥¤¥¹¤ÎÈ¢¤òÁõÃå¤·¤¿»ÒÇ¤ÎÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Î»Ñ¡ª¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤¬6¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦È¢¤ËÂÎ¤òÄÌ¤·¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¤â¤·¤äÈ´¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤Ë¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»Ñ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï
ÀÄ¤¤È¢¤¬Ì¯¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÆÀ°Õµ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÃãÂÀÏº¤¯¤ó¡£¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂçË½¤ì¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤¸¤å¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â¡¢ÊÑ¿È¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡£È¢¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤4·»Äï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥»¥ë¥Õ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿www¡×¡ÖÃãÂÀÏº·¯¸µµ¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÍ·¤Ó¾å¼ê¤À¤Í¡×¡Ö¶µ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¸¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹Çä¤ê¾ì¤Ë¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÌÂ¤ï¤ºÇã¤¦¤Í¡×¡ÖÊÑ¿È¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î4·»Äï¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹♡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¸¤¤ÈÇ¤Î¿Æ¥Ð¥«Æüµ¡¡¥Ï¥¹¥ー&¥È¥¤¥×ー&¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·4·»Äï¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸¤¤ÈÇ¤Î¿Æ¥Ð¥«Æüµ¡¡¥Ï¥¹¥ー&¥È¥¤¥×ー&¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤¯¤ë¤ß
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£