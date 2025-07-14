¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÃæ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤É¤¦»£¤Ã¤¿¤«¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥¢¥á¥³¥ß»Ë¾åºÇ¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸¶ÅÀ¡¦¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Ì¾Á°¤òÃÎ¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤ÏÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤Í¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥¸¥ã¥ó¥ë°¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤â¿Ê²½¡ÊÄ¶ÆÃÊó±ÇÁü¡Ë
¡¡¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤òÈ÷¤¨¤¿±Ç²è¡£1978Ç¯¸ø³«¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¡¼¥ô¼ç±é¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âº·É¤µ¤ì¤ë¸øÅª¿ÍÊª¤ò°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌñ²ð¼Ô¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áàºî¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½ÂåÀ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¹¥ê¥¶¡¼¡Ù¡Ê 2006Ç¯¡Ë¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê14Ç¯¡¢17Ç¯¡¢23Ç¯¡¿´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê18Ç¯¡¢19Ç¯¡¿À½ºîÁí»Ø´ø¡Ë¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¬¥ó´ÆÆÄ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÈÆóÈÖ¼ê¡É¤ä¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤¿¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥°¥¿¥°¡Ê´ó¤»½¸¤á¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÃæ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÄºÅÀ¤òÉÁ¤¯³Ú¤·¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦»£¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥ê¥¢¥ó¥ÊÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÅÉ÷¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¸ÅÉ÷¤µ¡É¤³¤½¤¬°ìÈÖÈ¿µÕÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÃ¯¤«¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢¸«²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À½ã¿è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÀí¤Ã¤Æ¡É¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½ã¿è¤µ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´í¸±¤Ç¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤Í¤¸¤ì¡É¤ä¡È°ã¤¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¡É¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¡Ù¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤ÎÊª¸ì¤À¤·¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Á¡Ù¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤ÎÏÃ¡£¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ù¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê±§Ãè¤òËÁ¸±¤¹¤ë´ó¤»½¸¤á¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤¬ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÀµÅýÇÉ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤Ø¤ÎÄ©Àï¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤â¿·¤¿¤Ë¶Á¤¯
¡¡¥¬¥ó´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²»³Ú¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢70¡Á80Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â¿¿ô»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î±Ç²è²»³Ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥â¥ê¥³¡¼¥Í¤Î²»³Ú¤ÈÊÂ¤Ö¤¯¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó±Ç²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤À¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡£
¡¡º£²óÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥³¥¢¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤ê¡¢È¿Å¾¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¼«¿È¤Î²»³Ú¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÃÇÊÒ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤ÇÁ´ÊÔ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥³¥¢¼çÂÎ¤Î±Ç²è¤Ç¡¢ÁÞÆþ²Î¤Ï¿ô¶Ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥¸¥ç¥ó¤È¥Ç¥¤¥ô¤Î»Å»ö¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬»£±ÆÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²»³Ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥³¥¢¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤´ê¤¤¤Î¤â¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¼Ò¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÊ¿ËÞ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ¤ËÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤òÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤È¹Í¤¨¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤Î¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÁàºî¡¢KAIJU¡¢¿ô¡¹¤ÎÊ¼´ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤òÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡¡¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤â¿Ê²½¡ÊÄ¶ÆÃÊó±ÇÁü¡Ë
¡¡¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤òÈ÷¤¨¤¿±Ç²è¡£1978Ç¯¸ø³«¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¡¼¥ô¼ç±é¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âº·É¤µ¤ì¤ë¸øÅª¿ÍÊª¤ò°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌñ²ð¼Ô¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áàºî¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½ÂåÀ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÈÆóÈÖ¼ê¡É¤ä¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤¿¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥°¥¿¥°¡Ê´ó¤»½¸¤á¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÃæ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÄºÅÀ¤òÉÁ¤¯³Ú¤·¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦»£¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥ê¥¢¥ó¥ÊÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÅÉ÷¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¸ÅÉ÷¤µ¡É¤³¤½¤¬°ìÈÖÈ¿µÕÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÃ¯¤«¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢¸«²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À½ã¿è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÀí¤Ã¤Æ¡É¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½ã¿è¤µ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´í¸±¤Ç¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤Í¤¸¤ì¡É¤ä¡È°ã¤¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¡É¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¡Ù¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤ÎÊª¸ì¤À¤·¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Á¡Ù¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤ÎÏÃ¡£¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ù¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê±§Ãè¤òËÁ¸±¤¹¤ë´ó¤»½¸¤á¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤¬ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÀµÅýÇÉ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤Ø¤ÎÄ©Àï¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤â¿·¤¿¤Ë¶Á¤¯
¡¡¥¬¥ó´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²»³Ú¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢70¡Á80Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â¿¿ô»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î±Ç²è²»³Ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥â¥ê¥³¡¼¥Í¤Î²»³Ú¤ÈÊÂ¤Ö¤¯¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó±Ç²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤À¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡£
¡¡º£²óÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥³¥¢¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤ê¡¢È¿Å¾¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¼«¿È¤Î²»³Ú¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÃÇÊÒ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤ÇÁ´ÊÔ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥³¥¢¼çÂÎ¤Î±Ç²è¤Ç¡¢ÁÞÆþ²Î¤Ï¿ô¶Ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥¸¥ç¥ó¤È¥Ç¥¤¥ô¤Î»Å»ö¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬»£±ÆÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²»³Ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥³¥¢¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤´ê¤¤¤Î¤â¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¼Ò¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÊ¿ËÞ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ¤ËÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤òÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤È¹Í¤¨¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤Î¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÁàºî¡¢KAIJU¡¢¿ô¡¹¤ÎÊ¼´ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤òÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡¡¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£