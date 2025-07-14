¡ÚÌ¡²è¡Û¥´¥ßÂÞ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°Å¹æ¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¡©¡¡¡È³¹¤Î¥Òー¥íー¡í¥´¥ß¼ý½¸°÷¤¿¤Á¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡Ø¥·¥åー¥·¥åー¥Þ¥ó¡Ù
¡¡¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥´¥ß¼ý½¸°÷¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¤¬¡Ø¥·¥åー¥·¥åー¥Þ¥ó¡Ù¤À¡£¥·¥åー¥ë¤Ê¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ËÆæ²ò¤Í×ÁÇ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Çºî¶È¤¹¤ë½¾»ö¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥·¥åー¥·¥åー¥Þ¥ó¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡¤³¤ÎåÌÌ©¤Ê¼èºà¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¡¦¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¤µ¤ó¡Ê@cimanomaci¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë
――5000°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§Åê¹Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Î¾ìÌÌ¤È¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤ÎºÙ¤«¤¤»Å»öÆâÍÆ¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
――¥´¥ß¼ý½¸¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤³¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§¼¡ºî¤ÎÌ¡²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¿Í¤¬À¸³è¤ò±Ä¤à¾å¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2008Ç¯º¢¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Ý¥ê»ÔÆâ¤Ç¥´¥ß¼ý½¸¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³¹¤¬¥´¥ß¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¥³¥á¥Ç¥£¤òÆ±»þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
――¿´¤Ê¤¤À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë±é½Ð¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§Î¾Êý¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±à»ù¤«¤é¤Ï¿Íµ¤¤À¤È¤«¡£X¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¿Þ´Õ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥´¥ß¼ý½¸¼Ö¡Ù¤òÀ¸³è·÷Æâ¤Ç¸«¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿È¶á¤Ê¥Òー¥íー¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――ºîÃæ¤Ç½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤«¤Ê¤È¡£
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§¸½ºß¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â½÷À¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤±¤Î¤´¤ß²ó¼ý¥Áー¥à¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――°Å¹æ¤òÆþ¤ì¤¿Êª¸ìÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§°ìÈÖÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Î¼´¤ò²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÆæ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢Ææ¤ò¼´¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¤âÉÁ¤±¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤ê³Ú¤·¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
――¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥»¥³¥à¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿CM¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉËÜºî¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æü¤¬Ì¿Æü¤Ç¡£
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¤âÄÉÅé¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
――Â³ÊÔ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤Þ¤Î¤Þ¤·¡§¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤Î¹½ÁÛ¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÉÁ¤¯¤Ê¤éÏ¢ºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë